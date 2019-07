Carlotta Mantovan ‘Lo amo’: tra le braccia del nuovo amore che conquista anche Stella

Carlotta Mantovan ha combattuto dolore per la perdita di Fabrizio Frizzi riempiendo il vuoto. Adesso nel suo cuore c’è un altro amore che ha conquistato anche Stella

La bellissima Carlotta Mantovan ha postato, poche ore fa una foto che la dimostra quanto amore sta mettendo nella sua nuova ripartenza. Fabrizio Frizzi è insostituibile, ma la vita va avanti e lei sta cercando di fare il suo meglio per combattere e andare avanti con il sorriso sulle labbra.

Carlotta Mantovan, la nuova vita dopo Frizzi

La bella Carlotta Mantovan, dopo il ricordo i Frizzi, ha condiviso con i fan uno scatto davvero molto bello che dimostrato di nuovo quanto amore ci sta mettendo nell’affrontare la vita dopo il terribile lutto vissuto appena un anno fa. Sembra passato troppo tempo. Frizzi manca in maniera incommensurabile.

Di certo, un grande aiuto è stato ricevuto dagli amici, dai parenti e dai colleghi come Antonella Clerici che non l’hanno mai abbandonata. Ma anche l’amore per gli animali è stato il motore della sua nuova vita, in particolare per i cavalli.

Carlotta: ‘Amo i cavalli’

Spesso Carlotta condivide con il web la sua passione per i cavalli. Lei non si limita ad accudirli, ma li cavalca anche in maniera veramente egregia. E’ un’esperta. Ai cavalli fece appassionare anche il suo Fabrizio Frizzi con cui condivideva la passione per le gare. Ma adesso che non c’è più, la sua passione vive negli occhi e nel sangue di Stella Frizzi.

La figlia del conduttore appare nello scatto teneramente abbracciata al suo pony. Un cavallo mini per la sua mini size. Anch e se i fan non hanno potuto non notare che la piccola Stella è davvero cresciuta si vede anche dai capelli molto lunghi e boccolosi alla fine, carattere ereditato evidentemente dal papà che purtroppo non potrà mai conoscere.

Sicuramente Frizzi sarebbe orgoglioso della sua famiglia, delle sue donne sempre innamorate della vita e della natura.