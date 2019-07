Carlotta Mantovan ‘Quella volta con Fabrizio…’: lo struggente ricordo sui social commuove i fan

Carlotta Mantovan cerca di non mostrare il suo dolore per la morte di Fabrizio Frizzi. La vedova però non può fare a meno di condividere attivi di vita nostalgici

La bella Carlotta Mantovan ha tantissimi fan che la supportano e le fanno sentire il loro affetto. La vedova di Fabrizio Frizzi ha ereditato quell’amore e quel rispetto che provava la gente per il conduttore che era diventato uno di famiglia per tanti. Sempre umile, divertente, davanti e fuori dallo studio. La foto caricata ieri dalla bella Carlotta ha suscitato, da parte di un fan un ricordo piuttosto commovente.

Frizzi, il post di Carlotta Mantovan e il ricordo commovente: ‘Divertente e sorridente’

La bella Carlotta Mantovan ha trovato la forza per andare avanti, dopo il lutto, in sua figlia Stella, ma anche l’amore della famiglia, degli amici di Fabrizio e di chi lo adorava semplicemente. La giornalista ha postato ieri una foto molto bella, che rappresenta un po’ la forza e il coraggio che sta cercando di trovare per non abbattersi nei momenti più duri.

Carlotta da sempre ha la passione e l’amore per i cavalli ed è per questo che ha voluto postare una sua foto da cavallerizza. Questa passione la legava al suo compianto marito e un utente non ha potuto fare a meno di ricordarlo. In questo frammento del passato suggellato da un commento si racconta di quel Frizzi che tutti conoscevamo, lo stesso di sempre: simpatico, dolce e con la battuta pronta.

Ricordare Fabrizio in questa circostanza non poteva che commuovere.

Carlotta e i messaggi su Frizzi sotto i suoi post

La Mantovan non ama molto condividere attimi del suo privato ma quel poco che lascia intravedere in qualche modo parlare, direttamente o indirettamente, anche di Fabrizio. Carlotta non ha risposto al commento, forse però l’ha letto. Sicuramente le avrà fatto piacere sapere che c’è ancora molta gente che ricorda con affetto Fabrizio.

Il suo ricordo è uno di quelli che non svanirà mai, però la sua anima è impressa nei cuori di tutti quelli che sono stati colpiti dalla sua umanità.