Carlotta Mantovan ‘Amo il mio uomo’, la romantica dedica: di nuovo felice dopo Frizzi

Carlotta Mantovan è seguitissima sui social. Con la morte di Frizzi, la giornalista ha perso il sorriso, riconquistato oggi solo col nuovo amore

Carlotta Mantovan anche nell’ultimi numero di Chi ha raccontato di aver ormai ripreso la sua vita in mano. Un passaggio obbligatorio anche dopo un lutto così tremendo. La bella vedova di Fabrizio Frizzi ha cercato di vivere in maniera molto privata al suo dolore e ci è riuscita. La gente ha cercato di esserle più vicino possibile.

Carlotta Mantovan: ‘Amo il mio uomo’

Una dedica bellissima quella che Carlotta Mantovan fa al suo compagno di vita, il cavallo sulla qualche siete orgogliosa. La giornalista ha raccontato a Chi di aver ritrovato una certa stabilità nella vita, sopratutto grazie al suo motore, Stella Frizzi, la figlia avuto dal compianto conduttore Fabrizio Frizzi che ormai è volato in cielo da più di un anno.

La bella Carlotta ha ricominciato a sorridere a credere che la vita sia anche un susseguirsi di cose belle. Fabrizio resterà per sempre nel cuore di tutti i fan. La sua piccolina potrà conoscerlo attraverso i suoi contributi televisivi e le parole delle persone che l’hanno conosciuto e amato. Proprio poche ore fa ha fatto, sui social, una bellissima dedica.

Carlotta con il suo adorato cavallo

La giovane mamma ha una passione bellissima che le permette di vivere al meglio la quotidianità senza subire la gravosa assenza del marito: i cavalli. La foto postata ieri lo dimostra in maniera evidente: Carlotta è in groppa al suo cavallo.

La bella Mantovan ha scritto bellissime parole per il suo compagno: emozioni, ‘Amo il mio uomo’…. Insomma, delle tenere parole che dimostrano ancora una volta la sua estrema sensibilità. La giornalista, ex volto di Miss Italia, pian piano, ricomincia a fare tutto quello che prima faceva con Frizzi.

Carlotta riceve come sempre tantissimi messaggi di sostegno e tantissime persone la invitano a non fossilizzarsi sul dolore e fare in modo che questo diventi sprono per andare avanti. Purtroppo la vita non conosce pausa.