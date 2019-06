Carlotta Mantovan rivela la dipendenza sviluppata dopo Frizzi, i fan: ‘Ora devi ricominciare a vivere’

Carlotta Mantovan non è attivissima sui social come i suoi colleghi, ma questa volta ha voluto mostrare ai fan la sua più forte dipendenza dopo Frizzi

La vedova di Fabrizio Frizzi sta facendo di tutto per andare avanti e non sprofondare nella più totale depressione. La bella Carlotta Mantovan è intenzionata a riprendere la sua vita tra le mani e ai social confida la sua dolce ‘ossessione’.

Carlotta Mantovan, i fan la invitano a ricominciare

Non è facile ricominciare dopo un lutto tremendo come quello che l’ha colpita lo scorso 26 marzo. Fabrizio Frizzi ha lasciato un vuoto immenso nei suoi fan, figuriamoci nella sua famiglia. La giornalista ha voluto tenere per sé il suo dolore più profondo, combattendolo con quello che più le fa stare bene: sua figlia Stella e la natura.

Carlotta Mantovan ha sempre amato stare a stretto contatto col verde e gli animali, coinvolgendo lo stesso presentatore. Alcune foto, infatti, le ritraggono insieme felici nei campi e tra gli amici a 4 zampe.

La Mantovan rivela la sua ‘dipendenza’

Carlotta Mantovan, di tanto in tanto, ama postare foto del suo quotidiano, senza che mostrino troppo del suo privato custodito in maniera molto gelosa. Questa volta Carlotta ha scritto nei tag della foto che mostra un bellissimo campo aperto che il suo amore per i cavalli, animali belli e nobili, è diventato nel tempo qualcosa di cui non può assolutamente fare a meno, una sorta di dipendenza totalmente positiva.

Il suo è un amore che ha radici nella infanzia. Anche Frizzi aveva sviluppato una bella simpatia per i cavalli, proprio grazie a lei. Adesso Stella sicuramente seguirà il suo esempio. Spesso l’accompagna nelle sue passeggiate a cavallo come notiamo dalle foto, ma ovviamente è ancora troppo piccola per sperimentare in prima persone quanto è bello stare in groppa ad un cavallo. Carlotta merita di tornare ad essere felice e questo rapporto simbiotico con la natura sicuramente le fa molto bene.

Nel suo ultimo selfie, la conduttrice appare molto triste ed è per questo che i fan la stanno esortando a riprendere in mano la sua vita e ad andare avanti. Frizzi nel cuore non lo cancellerà mai nessuno.