‘Fabrizio ti parla da lì’ Carlotta Mantovan la commovente foto sui social dopo la morte del conduttore

Carlotta Mantova, vedova di Fabrizio Frizzi, non ama molto il mondo dei social anche se ha un discreto numero di fan. La foto postata poche ore fa però ha commosso tutti

La bella Carlotta Mantovan è una donna che ha vissuto il dolore per la perdita del marito, Fabrizio Frizzi, nella sfera privata condividendo il lutto con i parenti e gli amici più stretti, quelli che dopo la scomparsa del conduttore si sono dimostrati più sinceri, primi fra tutti Antonella Clerici. La foto postata poche ore fa non poteva non commuovere i fan. Una foto semplice che racchiude un profondissimo sentimento.

Carlotta Mantovan e le foto sui social

Le foto che Carlotta Mantovan ama condividere di più con i suoi fan e quelli di Fabrizio Frizzi sono le foto che ritraggono i paesaggi che lei tanto ama. La natura è per lei fonte di serenità e fuga dalla realtà costruita delle luci dello spettacolo. La giornalista ha affrontato il dolore con molta discrezione ed è questo che l’ha fatta apprezzare ancora di più. Ognuno sceglie di affrontare una grave perdita come vuole, ma la sua discrezione ha sempre lasciato nei fan un profondo senso di ammirazione.

Poche ore fa ha voluto condividere con i fan una foto molto bella, un tramonto. Le luci rossastre molto forti ricordano il colore della passione, dell’amore che univa lei e Fabrizio. Alcune fan le hanno infatti fatto notare che il cielo è così intenso che sembra parlarle per voce di Frizzi:

Carlotta la rinascita grazie a Stella

Se Carlotta Mantovan ha trovato la forza per andare ancora avanti lo deve anche e soprattutto alla sua Stella Frizzi. La piccolina, nata dall’amore con il presentatore, sta crescendo e somigliando sempre di più al suo papà. L’amore per la natura è un insegnamento che Carlotta non poteva evitare. Infatti, Stella come lei ama e rispetta gli animali e il loro habitat.

Questa foto è l’ennesima prova di come Carlotta cerchi nel cielo un filo di comunicazione con il suo amato Fabrizio che né lei né il suo pubblico potranno mai dimenticare.