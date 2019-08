Carlotta Mantovan ritrova la felicità, la romantica dedica sui social ‘Ti voglio bene’ la vedova di Frizzi torna a sorridere

Carlotta Mantovan da un po’ di giorni non si faceva vedere, adesso scopriamo perché. La vedova di Fabrizio Frizzi ha ritrovato la sua felicità

Finalmente anche Carlotta Mantovan ha ritrovato il sorriso. La vedova di Fabrizio Frizzi si è fatta beccare insieme ad una persona speciale che ha provato a starle accanto sin dal primo momento, per farle sentire di meno la mancanza del marito. Ecco la foto che ha fatto piacere vedere i fan.

Carlotta Mantovan, la vedova di Frizzi di nuovo felice

La bellissima Carlotta Mantovan mostra un sorriso largo, sicuro e pieno con una persona che le ha fatto un po’ da spalla sul set e fuori dal set. Le persone vere, infatti, sono quelle che si manifestano amiche soprattutto quando le telecamere si spengono. Carlotta ha avuto la fortuna di rincontrare una persona davvero molto speciale, la bella Antonella Clerici.

Insieme, le due, si stanno godendo dei giorni di relax in montagna, nella Normandia. Insomma, per sfuggire alla calura estiva ognuno ha il suo trucco: o stare ammollo in mare o ritrovarsi tra alberi, boschi e pinete.

Antonella Clerici e la vicinanza a Carlotta

Dal primo momento Antonellina si è mostrata vicina a Carlotta Mantovan. Lei e Fabrizio Frizzi erano molto amici. Dopo il malore, infatti, Antonella lo ha ospitato anche nella sua celebre trasmissione. Le lacrime per lui non sono mai mancate, segno di un dolore profondo che la sua morte purtroppo non potrà mai cancellare.

Ma la vita, per chi resta, va avanti. Carlotta sta provando lentamente a ritrovare il suo equilibrio e ritornare a sorridere mostrando tutti i denti, non solo accennando una virgola di apparente serenità. Il suo motore, come più volte ha raccontato è la figlia Stella Frizzi che pare abbia ereditato molti tratti del presentatore scomparso il 26 marzo dello scorso anno.

Ecco la foto che l’ex conduttrice de La Prova del cuoco ha voluto condividere con i fan mostrando loro il bel fresco che c’è tra i boschi francesi.