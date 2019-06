Carlotta Mantovan, il selfie col suo amore ritrovato dopo Frizzi: ma i fan notano un dettaglio

Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi, non ama farsi fotografare. Questa volta però ha voluto farsi immortalare insieme alla sua nuova forza

La bella Carlotta Mantovan, solo di tanto in tanto, si fa viva sui social. Da quando è venuto a mancare Fabrizio Frizzi per lei non è facile ristabilire la stessa familiarità con i social. Non è mai stata una di quelle che condivideva tutti i suoi momenti sul web, ha sempre avuto una certa riservatezza, qualcosa che la contraddistingueva da tutte le alte: forse proprio diversità ha colpito il cuore del compianto presentatore.

Carlotta Mantovan e la foto con il suo amore

La tenera e riservata Carlotta Mantovan ha stupito tutti dopo la morte di Fabrizio Frizzi. La giornalista ha preferito affrontare tutto con silenzio e discrezione. Un atteggiamento che spesso non è stato capito. Fraintendere è facile in una società basata sull’esternazione, sull’immagine e sulla spettacolarizzazione del dolore.

Carlotta però non ha mai lasciato che il giudizio degli altri influisse sul suo modo di essere. Infatti, è tornata sui social quando lo riteneva opportuno e ha portato un rispetto davvero commovente per il conduttore che ha lasciato il vuoto in tutti noi con la sua morte.

La Mantovan, nel suo ultimo scatto, è un po’ malinconica (come notato da alcuni followers, i suoi occhi hanno una abbondante dose di tristezza), ma è pur sempre con ciò che ma più ama al mondo dopo Stella, il suo amore ritrovato: i suoi cavalli.

Carlotta e i messaggi sul web

Sono tanti i messaggi sotto ognuna delle sue foto. C’è chi condivide con lei lo stesso dolore e chi invece si limita a sostenerla a darle forza. Stella Frizzi è stata per lei la ragione per la quale tutto ritorna ad avere un senso.

La gran parte delle sue foto, infatti, sono legate a lei e a tutto ciò che ancora riesce a farla stare in pace con il mondo: il contatto con la natura e gli animali.