Carlotta Mantovan la romantica dedica all’amore ritrovato dopo Frizzi: “La tua gioia, la mia”

Una dolcissima dedica quella di Carlotta Mantovan. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, la giornalista ha raccontato di stare ricominciando ecco da dove

Una dedica d’amore pure, sincero ed eterno. Quello di Carlotta Mantovan è un sentimento che non potrà mai cambiare. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, la bella Carlotta ha ritrovato la felicità, ripartendo da ciò che la faceva stare bene.

Carlotta Mantovan, di nuovo l’amore dopo Frizzi

Dopo Fabrizio Frizzi è stato difficile per Carlotta Mantovan riscoprire l’amore, come sentimento. Per lei, la repentina scomparsa del conduttore, ha azzerato tutto. La sua vita, per alcuni mesi, è stata in stand By. La cosa che più di tutte le ha permesso di ripartire, di ritrovare un senso all’amore, è stata proprio sua figlia Stella Frizzi.

In uno scatto recentemente caricato, vediamo la piccolina che pian piano cresce e somiglia sempre di più al suo indimenticabile papà alle prese con una macchinina. Suo padre sarebbe sicuramente fiero di lei.

La Mantovan riparte da Stella e dalla sua passione

Ormai la bellissima Stella Frizzi sta diventando grandicella. Potrà conoscere il suo papà solo indirettamente attraverso le parole degli altri che saranno sicuramente tutte positive. Fabrizio era uno che si faceva volere bene da tutti. Un gran cuore il suo. I suoi gesti erano belli, non erano solo parole. Carlotta sicuramente gliene parla tutti i giorni.

Oggi, la piccolina si è divertita con la macchinina, la sua mamma è sempre molto attenta a non farle mancare nulla, essendo già grande la mancanza subita lo scorso 26 marzo dello scorso anno.

La bella Carlotta Mantovan si è ripresa dal brutto lutto solo grazie alla figlia, che giorno dopo giorno somiglia sempre di più a suo marito, e anche ai suoi cavalli per i quali prova sempre un amore sconfinato. Una nuova serenità raccontata attraverso le pagine di Chi e che rispecchia il giusto approccio ad una perdita così devastante.