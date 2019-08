Carlo Conti ‘Un disastro’ la prima volta a casa con la fidanzata: costretto ad uscire fuori a cena

Il conduttore di Tale e quale show, Carlo Conti ha voluto raccontare alcuni dettagli sulla sua vita privata e sul fidanzamento con la moglie Francesca

La simpatia e la professionalità di Carlo Conti hanno reso i suoi programmi quelli più visti in Rai. Tantissimi telespettatori non vedono l’ora di vederlo di nuovo in onda tra i talenti di Tale e quale show. Intanto, ha concesso un’intervista molto intensa al settimanale Tv sorrisi e canzoni. Ecco cosa ha confessato circa la nuova stagione del programma e i suoi primi incontri con la moglie Francesca Vaccaro.

Carlo Conti, l’aneddoto privato con Francesca Vaccaro

Il conduttore Carlo Conti si sta godendo delle meritate vacanze con la moglie Francesca Vaccaro e il figlio a Castiglioncello (Livorno), come sempre da oltre vent’anni. Il conduttore ha raccontato alla nota rivista che ci saranno grandi novità per la stagione tv a partire dal nuovo regolamento de “L’eredità” fino a “Tale e Quali Show” con gli imitatori del Web. Esatto! Proprio quelli che facevano da ‘dilettanti allo sbaraglio a fine puntata.

Carlo ha rivelato di aver riscoperto di recente l’amore di un tempo per la pesca, grazie al suo piccolino. Un papà perfetto tranne che in cucina, come lui stesso a racconta al noto magazine:

“In cucina sono un disastro una volta invitai Francesca a casa mia a cena. Eravamo fidanzati. preparai un risotto che mi riuscì talmente male che andammo a mangiare al ristorante”.

Insomma, come prima volta a cena a casa non è andata per niente bene.

Le novità per Tale e Quale e L’Eredità

Tra un bagno e l’altro Carlo Conti perfeziona il cast di “Tale e Quale show” che avrà dodici artisti e partirà il 13 settembre per nove prime serate. Ad esibirsi, nei panni degli artisti internazionali più famosi, quest’anno ci saranno: Gigi&Ross, Davide De Marinis, Lidia Schillaci, Tiziana Rivale, Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi, Francesco Monte, Francesco Pannofino, Flora Canto, David Pratelli, Agostino Penna e Sara Facciolini.

La giuria? Sarà la stessa degli con Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Ma quest’anno sarà attesissima anche “Tali e Quali show nip” con 12 imitatori più bravi pescati dal Web. Anche il programma che prima di Frizzi e Insinna conduceva, ovvero l’Eredità, subirà alcuni cambiamenti:

“L’eredità da settembre avrà un gioco nuovo e un cambio di regolamento”. Insomma, un palinsesto all’insegna delle novità.