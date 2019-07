Carlo Conti, l’ex Roberta Morise ‘Era troppo geloso e possessivo’: il motivo della rottura con Luca Tognola

Roberta Morise racconta dei retroscena spiazzanti circa la sua (ormai ex ) relazione, dopo Carlo Conti finisce anche con Luca Tognola

Roberta Morise confessa di essere tornata single. La conduttrice de I Fatti Vostri annuncia di aver interrotto dopo 3 anni la relazione con Luca Tognola, immobiliarista e suo ex compagno. L’ex fiamma di Carlo Conti spiega:

“Era diventato geloso, a tratti anche possessivo, atteggiamenti che si sono acuiti da quando mi sono trasferita per lavoro da Lugano, dove vivevamo, a Roma”.

Roberta Morise chiude ufficialmente con Luca Tognola

Roberta Morise mette un punto ufficiale alla sua relazione aprendosi al settimanale Gente sulla fine della sua storia d’amore con Luca Tognola.

Rimasti assieme per tre anni, avrebbero preso le distanze qualche mese fa. La conduttrice de I Fatti Vostri fa sapere anche il motivo, senza troppi giri di parole.Sarebbe stata la Morise, ex di Carlo Conti, a lasciare Tognola dopo 3 lunghi anni insieme:

“Mi sono ritagliata un po’ di tempo per me, per capire, per rilassarmi. È una fase delicata, di cambiamenti: dopo tre anni è finita una storia importante. Sono stata molto innamorata di Luca, ci siamo allontanati da qualche mese. Mi mancava un pochino d’aria. Era diventato geloso, a tratti anche possessivo, atteggiamenti che si sono acuiti da quando mi sono trasferita per lavoro da Lugano, dove vivevamo, a Roma, seppur io non facessi nulla di particolare”.

Sulle prime, confida sempre al settimanale Gente, poteva essere anche intrigante vedersi solo nel fine settimana, come due fidanzatini. Ma poi la situazione è cambiata, non ha funzionato più.

Roberta non ha retto la situazione sempre negativa

Il problema a volte è aspettarsi cose che poi non arrivano. E, pur essendo una donna molto paziente, dopo un po’ Roberta dice di non aver più retto quella mancanza di cambiamenti positivi da parte dell’ex compagno Luca.

Se sceglie di stare con una persona è per stare meglio, non per avere incomprensioni e dissapori. Passione, leggerezza, rispetto sono gli ingredienti di una relazione che guarda avanti e progetta grandi cose.