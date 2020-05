Cappuccino al microonde fatto in casa, buono come al bar in 1 minuto

Cappuccino al microonde fatto in casa, buono come al bar in 1...

Bere un buon cappuccino schiumato a casa tua sarà semplice e veloce: usa il microonde per una schiuma perfetta come al bar, subito pronta in 1 minuto

Come preparare un cappuccino schiumato e cremoso a casa tua per una colazione super? Semplice, basterà usare il microonde e un barattolo di vetro, sarà pronto in un batti baleno!

Le origini del cappuccino radicano in svariate leggende. Si pensa che sia stato frutto dell’estro di un frate, Marco da Aviano, in una spedizione papale a Vienna nel 1683: per addolcire il caffè in taverna si fece portare del latte e la bevanda acquistò il colore beige del suo cappuccio, da lì il cameriere esclamò “Kapuziner”!

Per l’italiano la colazione al bar prima di andare a lavoro è una coccola che si concede prima di iniziare la giornata. La quarantena ha tolto la possibilità di farlo ma possiamo rimediare preparando in casa un cappuccino al microonde gustoso come quello del bar!

Farlo a casa non sembra facile, la schiuma così voluminosa e soda che il barista riesce a realizzare sarà replicabile senza problemi? Certo, utilizzando il microonde e un barattolo di vetro per shakerare il latte potrete ottenere un cappuccino schiumoso!

Come realizzare la schiuma con il microonde in 1 minuto?

Ecco come realizzare con il microonde un delizioso cappuccino a casa vostra per una colazione buona proprio come la fareste al bar!

Potete prepararlo in soli 1 minuto e gustarlo comodamente in pigiama sul divano guardando il Telegiornale.

Vi servono solo 3 strumenti:

il microonde

un barattolo di vetro con tappo

una tazza

Anche gli ingredienti necessari sono 3:

125ml di latte

25 ml di caffè

cacao amaro per decorare

Ecco i passaggi da seguire per un cappuccino al microonde buono come al bar:

Prendete un barattolo di vetro alto e stretto che utilizzerete per shakerare, il tappo non dovrà essere in metallo. Preparate il caffè e nel frattempo versate il latte nel barattolo. Chiudetelo e iniziate a shakerare energicamente: continuate per circa 30 secondi senza fermarvi per far incorporare aria al latte e creare la schiuma. Prendete la tazza da microonde che preferite per bere il cappuccino, versateci il latte e il caffè. Posizionate la tazza nel microonde e accendetelo, impostate la modalità 35-40 secondi seconda di quanto lo volete bollente.

Allo scadere del tempo il cappuccino sarà pronto da gustare caldo e schiumoso. Spolveratelo con del cacao in polvere prima di berlo per renderlo ancora più goloso!

Buona colazione!

