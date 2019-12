Capodanno 2020, i messaggi divertenti da inviare agli amici e NON solo!

Il capodanno 2020 è arrivato ed è tempo di mandare i messaggi divertenti ad amici e colleghi. Siete a corto di idee? Vi aiutiamo noi!

Quali messaggi inviare agli amici e parenti per Capodanno 2020 ed essere originali? Vi aiutiamo noi con queste frasi di ispirazione e divertenti.

Messaggi per augurare buon anno nuovo

È arrivato il momento tanto atteso e verso sera si iniziano a mandare quei messaggi particolari per augurare Buon Anno Nuovo. Ma come fare per non cadere nella banalità e non mandare un messaggio multiplo a tutti quanti – anche se qui vi diciamo come fare -?

Vediamo insieme alcune frasi di ispirazione, alcune divertenti e altre da utilizzare le persone con la quale avete più confidenza!

Frasi per i colleghi di lavoro

Tanti auguri, che il tuo 2020 possa essere lieto, sereno e senza alcuna scocciatura nonché ricco di tantissimi euro!

Accogli l’anno nuovo con tutti i tuoi sogni che sono rimasti nel cassetto e realizza tutto quanto. Lasciati andare e sorridi al 2020. Auguri di cuore, buon anno!

Frasi per i familiari

Per vivere il futuro bisogna ricordare il passato e gestire il presente. Ti voglio bene e spero che il 2020 possa essere solo gioia infinita.

Capodanno sta bussando alla porta, pronto a festeggiare? Due calici, un brindisi e un abbraccio. Che sia un anno lieto per la nostra famiglia! Auguri.

Quello che non sei riuscito ad ottenere lo scorso anno sta per arrivare: basta crederci. Io sarò con te, sempre! Buon anno e felice 2020.

Frasi per gli amici

Trenitalia informa i gentili passeggeri che i trenini per i festeggiamenti del Capodanno termineranno il 2 gennaio. Parole d’ordine: salire e divertirsi! Buon 2020

Le lenticchie portano soldi: metto la mia parte così va bene? Buon anno amico mio per un 2020 da veri intenditori!

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)