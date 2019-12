WhatsApp, vuoi inviare messaggi di Buon Anno a tutti in un gesto?...

Se la tua rubrica è molto piena ecco svelato il trucco per mandare auguri di Buon Anno a tutti quelli che conosci, in un attimo su WhatsApp!

A Capodanno oltre ai brindisi è tradizione inviare messaggi di Buon Anno a tutti quelli che conosci. Se vuoi risparmiare tempo e fatica ti diciamo un trucco per mandarli tutti in un minuto su WhatsApp!

Tradizioni e tempi moderni

Le festività natalizie e di fine anno si sá, sono una gioia e anche una gran fatica.

Ogni cultura ha le sue tradizioni, che variano anche da regione a regione e da famiglia a famiglia.

E guai a dimenticarsene! La tradizione di festeggiare Natale e San Silvestro però ha anche la caratteristica di riuscire a mettere in contatto persone lontane e che non si vedono da tempo con l’occasione degli auguri.

E se tradizione deve essere, con la messa, i mercatini, l’albero o il presepe, i brindisi e lo stappare lo spumante a mezzanotte, in aiuto ci viene anche la tecnologia.

Proprio sotto le feste, tradizione e tecnologia sono un binomio perfetto: videochiamate per connettere persone lontane, la funzione gratuita di Google “Santa Tracker” per fare vedere ai bambini tutto il percorso fatto in tempo reale da Babbo Natale che porta i regali nel mondo con giochi e curiosità.

E di sicuro la tecnologia ci può venire in aiuto per quanto riguarda gli auguri di fine anno, ecco come!

Il trucco WhatsApp a Capodanno

Siete anche voi persone che ci tengono a fare gli auguri proprio a tutti quelli che conoscono ma allo stesso tempo siete stufi di passare tanto tempo a digitare i messaggi?

Ci sono persone che devono mandare auguri anche a diverse centinaia di contatti presenti nella rubrica e ciò può portare via molto tempo.

Potreste provare con un audio ma anche in quel caso impiegheremmo molto tempo.

E allora come fare per fare gli auguri magari all’ultimo minuto ed essere certi di non scordare proprio nessuno?

Su WhatsApp esiste una funzione che può essere molto utile in casi come questo e che se non conoscete ancora ora vi spiegheremo.

Si tratta delle liste broadcast: tale funzione permette di inserire in un gruppo di sola ricezione dei messaggi tutte le persone che vogliamo tratte dalla nostra rubrica.

In tal modo possiamo sia escludere chi non vogliamo sia evitare di creare un vero e proprio gruppo.

Infatti chi viene inserito nella broadcast riceverà solo il nostro messaggio come se fosse inviato personalmente, non vedrà a chi altro lo abbiamo inviato e se risponderà lo farà personalmente a noi.

Tale funzione si trova nel menù impostazioni in alto a destra se possedete uno smartphone Android, mentre per gli IOS in basso.

Comodo no?

Potrete dunque risparmiare tempo per gli Auguri di Buon Anno e passare la notte più magica dell’anno in compagnia delle persone che amate!