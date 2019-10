Perdi molti capelli? Ecco l’integratore che li renderà sani e forti

Ci sono molti integratori che promettono l’arresto della caduta dei capelli. Sono davvero efficaci? Ecco i minerali e le vitamine veramente efficaci

capelliCapelli che cadono o che hanno perso la loro vitalità? Ecco cosa assumere per rendere la tua chioma folta, bella e sana.

Perdita dei capelli

Per il problema della perdita, puoi optare per integratori ricchi di vitamine A e B, in quanto incentivano il corretto funzionamento delle ghiandole sebacee.

Tra questi, ci sono quelli con biotina, sostanza che è contenuta nella cheratine che forma il capello, pertanto va a rinforzarlo.

Non solo: la vitamina G, invece, si occupa della circolazione, mentre la vitamina E tiene sotto scacco i radicali liberi e l’invecchiamento cellulare.

Importanti sono anche il ferro che incentiva la sintesi dell’emoglobina che trasporta il sangue e zinco, poiché funge da elemento base della struttura del capello.

Non meno importanti sono il rame, il sereno e magnesio che conferiscono alla tua chioma l’elasticità di cui hanno bisogno.

Idratazione per i capelli secchi

Ci possono essere diverse motivazioni per le quali i capelli tendono a seccarsi. Per questo motivo, al di là dei fattori ormonali, genetici e ambientali, è bene utilizzare uno shampoo molto delicato, nonché maschere nutrienti.

Per quanto riguarda gli integratori, è bene optare per quelli a base di lecitina, olio vegetale e olio di germe di grano che nutrono, elasticizzano il capello, svolgendo una funzione antiossidante.

Dare alla chioma maggiore lucentezza

Per donare brillantezza ai capelli, è utile optare per balsami a base di acidi grassi che integrano ciò che manca alla chioma, ossia vitamina B6, B2, B12 e ferro. In particolare, la vitamina B 12 ossigena il bulbo pilifero, incentivando lo scintillio tanto ricercato.

Inoltre, la vitamina B3 permette di rinvigorire i capelli, la B5 a tenere sotto controllo le doppie punte. La vitamina E rafforza i capelli e la vitamina H che funge da stimolatore della crescita.

Combattere i capelli che tendono a ingrassarsi

Per evitare che i capelli si sporchino un giorno sì e l’altro pure, a causa del sebo in eccesso del cuoio capelluto, è consigliabile optare per integratori a base oleosa, anche se può sembrare un paradosso.

Tra questi, si possono scegliere quelli a base di semi di girasole e lino, che permettono di regolarizzare – per l’appunto – la fuoriuscita di sebo sulla cute.