Balsamo e maschera per capelli: ecco le differenze tra i due prodotti

Tutti noi – o quasi – usiamo un balsamo per i capelli. Ma le maschere per i capelli sono un’aggiunta relativamente nuova al nostra haircare. Cos’è esattamente una maschera per capelli? È solo un balsamo più intenso? Dovresti usare un balsamo o una maschera? O entrambi? E quando? Continua a leggere – abbiamo le risposte!

Cos’è una maschera per capelli?

Di solito, una maschera per capelli è una miscela di burro e oli altamente idratanti, ingredienti condizionanti, ammorbidenti per capelli, rinforzanti e altri prodotti per la cura dei capelli.

Come aiuta una maschera per capelli?

Pensa a una maschera per capelli come un trattamento nutriente a casa per i tuoi capelli – proprio come la maschera del viso settimanale è un ringiovanimento per il tuo viso.

Gli ingredienti altamente idratanti nelle maschere per capelli aiutano a portare l’umidità e il nutrimento necessari ai capelli. In particolare, le maschere per i capelli sono perfette per i capelli secchi e danneggiati, anche se esiste una maschera per quasi tutti i tipi di capelli e lo stesso vale anche per quelle concepite per la skincare della pelle.

Qual è la differenza tra balsamo per capelli e maschera per capelli?

Un balsamo per capelli è proprio questo: rende i capelli morbidi e districabili. Una maschera per capelli va più in profondità di così, e inoltre idrata in profondità i capelli, oltre a svolgere un lavoro di ammorbidimento.

Quando dovrei usare il balsamo per capelli e quando dovrei usare la maschera per capelli?

Un balsamo è per uso regolare, mentre una maschera per capelli è idealmente utilizzata una volta alla settimana.

Come dovrei usare una maschera per capelli?

Mentre generalmente si consiglia di lasciare un balsamo sui capelli per non più di 1 o 2 minuti, una maschera per capelli richiede un periodo di posa più lungo, da 15 minuti a tutta la notte!

Le maschere per i capelli sono generalmente utilizzate dopo il lavaggio dei capelli e sui capelli bagnati. Ma per i capelli che richiedono una riparazione intensa, si consiglia di applicarli prima del lavaggio. Ciò consente agli agenti idratanti di penetrare in profondità e riparare i danni.

Per risultati migliori, avvolgi la testa con un copricapo o un asciugamano mentre la maschera è sui capelli.

Posso usare una maschera per capelli per ogni lavaggio?

Dato come tendono ad essere maschere ricche, sarà un po’ eccessivo se la usi dopo ogni lavaggio. Utilizzala una o due volte a settimana.

Posso usare il balsamo e la maschera per capelli sul cuoio capelluto? O è solo per le lunghezze?

Il balsamo è destinato esclusivamente per le lunghezze, mentre le maschere per capelli dovrebbero idealmente essere applicate dalla radice alla punta.

In commercio, esistono tanti tipi di balsami e maschere che più si adattano alla tua tipologia di capelli: da quelli secchi a grassi, a quelli colorati, sfibrati, senza volume, ricci, mossi e trattati chimicamente.

C’è davvero l’imbarazzo della scelta: sta a te scegliere quelli che più si adattano alla tua chioma, tenendo in considerazione i consigli che hai appena letto e che ti permetteranno di avere dei capelli morbidi, lucenti, idratati e facilmente pettinabili.