Capelli d’autunno, quali vitamine servono per renderli belli sani e forti?

Dopo l’estate i tuoi capelli sono più sfibrati e rovinati? Ecco quali vitamine li aiuteranno a tornare sani e forti più belli di prima.

L’estate è finita e i tuoi capelli ne pagano le conseguenze: sfibrati, senza corpo, non luminosi e pieni di doppie punte.

Quali vitamine dovresti assumere per renderli sani, forti e più belli?

Autunno, capelli sfibrati e rovinati

L’estate per i vostri capelli è un momento quasi infernale: salsedine, cloro, sole e probabilmente uso più frequente di ferro e piastra. Per questo quando finisce il periodo estivo e inizia l’autunno, complice anche il cambio stagione, la vostra chioma appare spesso rovinata e sfibrata.

I capelli risentono fortemente dello stress a cui sono sottoposti in estate a causa degli agenti esterni che tendono a seccarli e sfibrarli 2 volte più velocemente che in inverno.

Anche il cambio stagione incide negativamente assottigliandoli e rendendoli meno corposi e voluminosi.

Cosa fare per tornare ad avere una bella chioma folta, senza doppie punte ricolma di capelli sani e forti? L’alimentazione è fondamentale poiché attraverso questa si assumono le vitamine e i sali minerali necessari a mantenere il capello sano e bello.

Senza dubbio la quantità e la corposità del capello tanto quanto la forma 8liscia, riccia o mossa) è determinato dalla genetica ma sapevi che l’alimentazione influisce moltissimo?

Una dieta ben bilanciata e ricca di vitamine specifiche potrà rendere i tuoi capelli più sani e forti a dispetto del tuo patrimonio genetico dominante.

Ecco quali vitamine e sali minerali devi assumere per avere dei capelli splendidi anche in autunno.

Vitamine e sali minerali per farli tornare forti e belli

Le vitamine giuste ma anche i sali minerali potranno essere determinanti nella crescita del capello (veloce o lenta) ma intaccheranno anche la sua robustezza e la sua forza.

Un capello sano e robusto sopporta meglio l’azione degli agenti esterni: caldo, freddo, cloro, salsedine, arriccia capelli, phon e similari.

Senza ombra di dubbio le vitamine più importanti che dovresti assumere in buona quantità al cambio stagione, ma non solo, sono la vitamina A e la vitamina D.

Le verdure e la frutta di colore rosso o aranciato è ricca di vitamina A perché contengono alte dosi di beta-carotene, il precursore di questa vitamina. L’organismo assumendo il beta-carotene lo converte automaticamente in vitamina A.

La vitamina D invece potrete assumerla principalmente esponendovi al sole. In autunno e in inverno se vi rendete conto di non esporvi abbastanza alla luce solare valutate di iniziare un’integrazione mirata a reintegrare la scorta di questa vitamina nell’organismo.

Per la salute dei capelli non dovete trascurare l’assunzione di vitamina C, ottima per riequilibrare il sistema immunitario, e delle vitamine B3, B9 e B12.

Nonostante le vitamine e i sali minerali siano importantissimi per la salute dei capelli è bene condurre una vita sana e mangiare in modo equilibrato. Assumere poche proteine , animali o vegetali, comportano un peggioramento dello stato del vostro capello.

Con capelli sani e belli potrete sbizzarrirvi in acconciature e tagli alla moda dell’autunno 2020 senza doverli tenere legati tutto il giorno a causa dell’insoddisfazione in merito all’aspetto e alla corposità.

Con un’ottima alimentazione sana, varia ed equilibrata i capelli saranno belli e lucenti, forti e corposi. Potrete assumere tutti i macronutrienti (carboidrati, grassi e proteine) nella giusta misura e anche i micronutrienti come vitamine e sali minerali. In questo modo i vostri capelli torneranno belli, sani e forti più di prima.