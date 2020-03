Capelli corti e arancioni, Barbara D’Urso: con la tinta e il look da dimenticare: lo scatto inedito

Barbara D’Urso ha pubblicato una foto sui social. La conduttrice del Live Non è la D’Urso appare irriconoscibile. La reazione inaspettata dei fan

Barbara D’Urso è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano, essendo regina dei pomeriggi di tutti i fedeli telespettatori di Mediaset.

Recentemente però l’abbiamo vista nella morsa delle polemiche degli utenti sui social.

Il motivo? In uno dei suoi ultimi video si è mostrata senza mascherina mentre viene acconciata e truccata dal suo staff prima della diretta di Live Non è la D’Urso.

Un comportamento che non è stato per nulla approvato dagli utenti in un momento tanto delicato come quello che stiamo attualmente vivendo a causa della diffusione del Coronavirus.

Poche ore fa inoltre è tornata a far parlare di se per uno scatto inedito pubblicato sui social. La presentatrice napoletana è irriconoscibile. Scopriamo maggiori dettagli in merito.

Barbara D’Urso irriconoscibile

Con uno scatto pubblicato poche ore fa, la conduttrice partenopea ha stupito i suoi fan sui social.

Molto attiva sui social, Barbara D’Urso ha voluto condividere con gli utenti una foto risalente a qualche anno fa.

La presentatrice di Pomeriggio Cinque, appare irriconoscibile con i suoi capelli molto corti e dalla tinta arancione.

‘Sei meglio adesso’: il look ‘corto arancione’ non piace ai fan

Un look, quello mostrato sul suo profilo Instagram, non è stato molto apprezzato dal pubblico che ha dichiarato di preferirla così come è oggi, in quanto la invecchierebbe molto.

Non sono mancati inoltre le frecciatine degli haters i quali l’hanno paragonata all’esuberante artista Achille Lauro, e a chi le chiede di ‘ritirarsi’ e sospendere i suoi palinsesti, come è accaduto sotto ad alcuni post precedenti, per ragioni di sicurezza suo e dello staff tecnico data la Pandemia in atto.

Ecco lo scatto pubblicato da Barbara D’Urso sui social: