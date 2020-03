‘Senza mascherina contagi tutti!’ Barbara D’Urso nella bufera: il video sui social suscita l’indignazione del web

Barbara D’Urso è finita al centro delle polemiche. Il web si è letteralmente scagliato contro la conduttrice del Live non è la D’Urso. Il video diventa subito virale: ‘Vergognosa’

Barbara D’Urso è finita al centro delle polemiche a causa di uno dei suoi ultimi post sui social.

Come è noto, i format della celebre presentatrice partenopea, Pomeriggio Cinque e il Live non è la D’Urso, continuano ad andare in onda normalmente, nonostante la Pandemia in atto, chiaramente con le restrizioni del caso.

La conduttrice prima dell’ultima puntata del Live non è la D’Urso andata in onda, lo scorso 22 Marzo ha pubblicato un video che ha indignato non poco i social. Scopriamo maggiori dettagli in merito.

Barbara D’Urso nella bufera

La presentatrice napoletana come già accennato ha innalzato un enorme polverone sui social. Barbara D’Urso si mostra infatti in camerino mentre si lascia truccare e sistemare i capelli dal suo staff, in mascherina ‘a un metro di distanza da lei’.

Una scena che seppur nel suo immaginario non credeva potesse suscitare indignazione, ha scatenato altresì una vera e propria bufera mediatica.

I fan l’hanno massacrata con numerosissimi commenti, che ne corso delle ore continuano ad aumentare nonostante siano trascorsi diversi giorni dalla pubblicazione di quel video.

Il video indigna gli utenti sui social: ‘Metti a rischio tante persone che lavorano’

Il video in questione, ha ottenuto subito oltre 21mila like e migliaia di miglia di commenti tra polemiche e insulti contro la stimata conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Gli utenti le rimproverano di mettere a rischio non solo truccatori e hairstylist, ma tutto lo staff tecnico di Mediaset che ogni giorno è li in prima linea per mandare in onda il suo programma di infotainment.

Mettere a rischio tutti, si legge tra i commenti, solo per il ‘suo capriccio di stare sempre in Tv’ e fare ascolti, in un mento in cui tutti ‘dovrebbero restare a casa’, al fine di contenere il contagio da Covid-19, che sta letteralmente mettendo in ginocchio il nostro paese e il suo sistema sanitario:

‘È vergognoso che per un capriccio di stare sempre in TV una metta a rischio tante persone che lavorano. Non siete un servizio essenziale. Cameramen. Regia. Truccatori. Dovrebbero tutti stare a casa, e invece no’

e ancora:

‘Quale distanza di un metro possono mai rispettare. Ma soprattutto rischiano di esporsi e di esporre altri. E solo per un capriccio. Senza alcuna coscienza’

Questo è solo uno dei numerosissimi commenti, ecco il video pubblicato da Barbara D’Urso che ha indignato i social: