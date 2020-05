Candele al limone, come si fanno? Tutti i dettagli per realizzarle

Possiamo auto produrre candele al limone, in casa senza fatica. Ecco tre semplici ricette per crearle da soli in casa.

Le candele al limone sono un piacere per il nostro olfatto, possiamo usarle per profumare l’ambiente in maniera del tutto naturale. Vogliamo che casa nostra venga “invasa” dall’aroma fresco e piacevole del limone? Creiamo 3 ricette per produrre le nostre candele.

Ricette per produrre le nostre candele

Possiamo deodorare l’ambiente oppure utilizzare queste candele come mezzo per la nostra aromaterapia personale.

Olio essenziale di limone

Abbiamo bisogno di pochi ingredienti:

12 gocce di olio essenziale di limone

2 tazze di scaglie di cera, consiglio quella di soia

Stoppino, lungo in base al recipiente scelto, almeno 15 centimetri

Cucchiaio di legno

Pentola antiaderente

Contenitore di nostro gusto, consiglio che sia in vetro o metallo, in base ai nostri gusti.

Mettiamo nel pentolino le scaglie di cera, con un fuoco medio basso. Dobbiamo mescolare in modo lento, fino ad arrivare a quando non si scioglie. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo l’olio essenziale. Prendiamo il nostro recipiente fissandolo all’apertura del recipiente, legandolo ad un bastoncino. A questo punto versate la cera molto lentamente, per evitare la formazione di bolle. Fate indurire la vostra candela per circa 3-4 ore, senza toccarla.

Candela con cera d’api

fogli di cera d’api da rompere a pezzetti

almeno 20 gocce d’olio essenziale di limone

stoppino

recipiente scelto

il procedimento è identico alla precedente versione. La sola differenza è la quantità d’olio essenziale, che serve a mascherare l’odore della cera d’api. Dobbiamo far raffreddare per un tempo minimo di 4 ore o per tutta la notte.

Candele nella buccia di limone

Dobbiamo scegliere le varietà più grandi, in modo da avere maggior spazio per la nostra candela e comunque lavorare in modo più agevole. Possiamo scegliere di utilizzare una comune candela di cera oppure una ad olio vegetale, aromatizzato con olio essenziale.