Barattoli di vetro, come riciclarli? Ecco le idee più creative!

In questo periodo di confinamento possiamo dilettarci coi lavori di riciclo creativo. Vi bastano dei semplici barattoli di vetro e forare il coperchio.

Per fare del semplice riciclo creativo, vi basteranno dei barattoli di vetro, che potrete trasformare in bellissime candele agli oli profumati. Sono perfette da utilizzare per creare una bella atmosfera in casa e profumarle con fragranze naturali e non troppo coprente.

Occorrente e procedimento

Le candele profumate sono molto semplici da creare e richiedono pochissimo lavoro. Potrete farle anche coinvolgendo i bambini usando pochi semplici “ingredienti”, come ci consiglia anche NonSoloRiciclo:

barattoli di vetro col coperchio di metallo, ben lavati e asciugati.

tubi filettati con due dadi, per ogni barattolo.

trapano con una punta da 10 mm (1 cm) oppure un coltello affilato.

tessuto di cotone o spago.

olio di semi di girasole quanto serve.

oli essenziali

possiamo decorare con petali di fiori, rose, spezie, rametti, bucce di agrumi, perle di vetro o sassolini. Qui il solo limite è la nostra fantasia.

Come detto è molto semplice realizzare le candele profumate. Per prima cosa col trapano o altri strumenti dobbiamo bucare il coperchio. Fate passare la barra filettata in modo che esca di circa un cm dal coperchio. Fissate il tubo utilizzando i dadi uno sotto al coperchio e uno sopra il tappo.

Se vi manca uno stoppino o dello spago, potete utilizzare un vecchio tessuto di cotone. Fatelo passare attraverso la barra filettata, facendo uscire di circa un cm o due da essa. Passiamo a decorare il barattolo con ciò che più ci piace. Inserire all’interno del barattolo lo stoppino senza farlo scivolare via dal coperchio.

Per prima cosa dovete versare l’olio di semi, fino a riempire completamente il nostro barattolo. Aggiungete qualche goccia di olio essenziale, agita un poco e chiudete il coperchio e lasciate riposare per almeno mezz’ora. Ora le vostre candele sono pronte per essere accese per profumare la casa.