Cancro al seno, la svolta: i ricercatori bloccano l’enzima che promuove la metastasi

Cancro al seno: i risultati nei topi indicano un nuovo approccio che può aiutare a rendere alcuni tumori metastatici sensibili all’immunoterapia.

Cancro al seno, arriva la svolta? Pare che si stia delineando un futuro diverso per l’immunoterapia relativa al carcinoma mammario.

Gli scienziati della UC San Francisco hanno scoperto che il blocco dell’attività di un singolo enzima può impedire a un tipo comune di tumore al seno di diffondersi ad organi distanti.

Lo studio

Mentre studiavano un modello murino che replica le caratteristiche chiave del carcinoma mammario umano in stadio precoce, i ricercatori hanno scoperto che un enzima onnipresente chiamato MMP9.

Si tratta di un componente essenziale del processo che promove la metastasi del cancro, contribuendo a creare un ambiente ospitale per la formazione di cellule tumorali itineranti nuovi tumori metastatici.

“La metastasi è il più grande ostacolo quando si tratta di trattare con successo il cancro al seno e i tumori solidi in generale”,

ha affermato Vicki Plaks, assistente professore aggiunto presso il Dipartimento di Scienze Orofacciali dell’UCSF.

“Una volta che un cancro diventa metastatico, non c’è davvero alcuna cura e l’unica opzione è gestirlo come una malattia cronica“.

Quando hanno esaminato il tessuto polmonare nel loro modello di topo, i ricercatori hanno scoperto che l’MMP9 è coinvolto nel rimodellamento del tessuto sano e nella sua trasformazione in una sorta di rifugio sicuro per la migrazione delle cellule tumorali al seno.

Quando le cellule tumorali colonizzano questi siti con l’aiuto di MMP9, sono in grado di iniziare a crescere in nuovi tumori.

L’enzima tumorale può essere fermato

Il nuovo studio, pubblicato il 14 novembre sulla rivista Life Science Alliance, mostra che queste metastasi possono essere fermate prima che siano in grado di gettare le basi per la crescita del tumore.

Somministrando un anticorpo che ha come target specifico e interrompe l’attività di MMP9, gli scienziati sono stati in grado di impedire al cancro di colonizzare i polmoni dei topi.

Ma è interessante notare che l’interferenza con MMP9 non ha avuto alcun effetto sul tumore primario.

Ciò suggerisce che il ruolo primario dell’enzima in questo scenario è aiutare i tumori maligni esistenti a metastatizzare e colonizzare altri organi anziché promuovere la crescita di tumori primari stabiliti.

Prima di questo studio, Werb e altri avevano scoperto che MMP9 svolge un ruolo importante nel rimodellamento della matrice extracellulare (ECM).

Un patchwork di biomolecole trovato al di fuori delle cellule che fornisce struttura e forma agli organi, aiuta le cellule a comunicare tra loro e stabilisce un microambiente che promuove la salute delle cellule, tra le sue molte altre funzioni.

Sebbene MMP9 fosse noto per essere coinvolto nel cancro, in particolare nel rimodellamento dell’ECM per costruire nicchie tumorali ospitali a tumori maligni, il suo ruolo nelle prime fasi della metastasi non era stato completamente esplorato.

“Molti studi che hanno esaminato la formazione di nicchia metastatica nel carcinoma mammario si sono concentrati sui tumori in fase avanzata, quando sono abbastanza progrediti”.

“Ciò che distingue il nostro studio è che abbiamo scelto di concentrarci su processi che alterano il tumore e il microambiente metastatico all’inizio”.

“Questo approccio ci ha permesso di dimostrare che MMP9 conta davvero nelle prime fasi“, ha dichiarato Mark Owyong, co-autore principale del nuovo studio con Jonathan Chou.

Il primo suggerimento che MMP9 potrebbe essere coinvolto nelle metastasi allo stadio iniziale proveniva da dati di espressione genica disponibili al pubblico da biopsie cliniche sul carcinoma mammario.

Mentre setacciano questi dati, i ricercatori hanno notato che i livelli di MMP9 erano elevati nella malattia metastatica.

Per studiare ulteriormente il ruolo di MMP9 nelle metastasi, i ricercatori si sono rivolti a un modello murino unico di carcinoma mammario “luminale B“, che è tra le forme più frequentemente diagnosticate della malattia.

“Abbiamo selezionato il modello perché è uno dei pochi che cattura la naturale progressione del cancro al seno, imitando da vicino la progressione della malattia sperimentata dai pazienti”, ha detto Owyong.

In una serie chiave di esperimenti, i ricercatori hanno iniettato cellule tumorali in topi che avevano un carcinoma mammario in fase iniziale ma nessuna metastasi riconoscibile.

Hanno scoperto che le cellule colonizzavano i polmoni e formavano nuovi siti di crescita tumorale.

Ma quando queste cellule sono state iniettate in topi geneticamente identici senza cancro al seno, non si sono formate metastasi.

Quando l’esperimento è stato ripetuto nei topi con carcinoma mammario in fase iniziale il cui gene MMP9 era stato eliminato, si è verificata una riduzione significativa delle dimensioni dei tumori polmonari metastatici, sebbene non vi siano stati effetti sul tumore del tessuto mammario primario.

Questi risultati suggeriscono che MMP9 è necessario per promuovere la metastasi, ma non è essenziale per la crescita continua del tumore primario.