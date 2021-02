Can Yaman e Diletta Leotta escono allo scoperto: la prima FOTO ufficiale della coppia

Can Yaman e Diletta Leotta escono allo scoperto: la prima FOTO ufficiale...

L’attore turco e la conduttrice italiana pubblicano la loro prima foto insieme. Lui blocca i commenti degli utenti.

Can Yaman e Diletta Leotta servono sul piatto d’argento lo scoop sulla loro relazione in corso.

Dopo essere stati pizzicati insieme a cena dai paparazzi, i due avevano taciuto qualsiasi tipo di informazione al riguardo.

Ora, invece, escono allo scoperto di fronte a milioni di fan che non attendevano altro che un passo falso da parte della coppia.

Can e Diletta rompono il silenzio

Qualche settimana fa, vi avevamo raccontato della serata trascorsa da Can Yaman e Diletta Leotta tra sorrisi, effusioni, baci e coccole.

Secondo i giornalisti, la coppia avrebbe trascorso ben 5 notti d’amore in hotel a Roma.

Dopo la rivelazione incredibile dello scoop, la coppia aveva scelto di non intervenire in alcun modo, né smentendo né confermando i rumors.

Poche ore fa, invece, l’attore turco Can Yaman ha compiuto un passo falso che potrebbe rivelarsi fatare per lui e per la neo coppia.

La prima foto ufficiale della coppia

Qualche ora fa, Can Yaman ha postato sul suo profilo ufficiale su Instagram, dov’è seguito da 8 milioni di followers, una foto in compagnia di Diletta Leotta.

I due compaiono in una tenuta molto particolare: la mise sportiva è quella del tiro a bersaglio, e Can tiene in mano una pistola.

Nella didascalia si legge:

“Coppia pericolosa 🩸”

mentre il tag di Diletta Leotta è accompagnato da un fiore rosa.

La foto è incredibile ed è la prima postata dai due, che fomentano così ancor di più i rumors sulla loro relazione in corso.

Lo scatto sta raggiungendo rapidamente il milione di likes. L’attore turco ha tolto agli utenti la possibilità di commentare la foto.