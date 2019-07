Camilla Parker, William e Harry si rivelano:”Non me lo sarei mai aspettata da loro”

Camilla Parker, William e Harry si rivelano:”Non me lo sarei mai aspettata...

Camilla Parker è rimasta stupita da qualcosa che hanno e stanno facendo William e Harry. Ma cosa è accaduto all’interno delle mura reali?

Camilla Parker, la donna che da amante è diventata la moglie dell’erede al trono ha scosso gli animi di tutti. Ma proprio William e Harry si sono coalizzati per qualcosa di inaspettato.

Il difficile percorso di Camilla Parker

La oggi moglie dell’erede al trono non ha trovato terreno fertile in tutti questi anni, nonostante sorrida e vada avanti determinata per la sua strada.

Un amore, quello con Carlo, ostacolato sin da subito e un destino che ha cambiato il corso delle loro vite per poi unirle in tarda età. Lei ha sempre raccontato di essere stata una donna emarginata, nascosta e aggettivata in maniera non positiva proprio essendo l’amante che voleva distruggere Lady Diana.

A prescindere da questo, oggi sembra essere felice e c’è un dettaglio di William e Harry che in pochi conoscono.

William e Harry si rivelano inaspettatamente

Quando Lady Diana trovò la morte a Parigi, Carlo iniziò ufficialmente la sua relazione con la sua attuale moglie allargando la famiglia: da una parte i figli di lei e dall’altra William e Harry.

Per i due Principi il percorso non è stato facile ma ora più che mai trovano in Camilla una matrigna affettuosa e piena di entusiasmo, lieti che possa aver dato al padre quella felicità che forse lui cercava da tempo.

Tantissimi gli episodi in cui William e Harry hanno manifestato amore e affetto per questa donna, oramai dentro le loro vite, in pubblico sfidando anche le polemiche.

Ci sono infatti tantissime foto che ritraggono la Duchessa tra abbracci e baci come quello con Harry nel 2008, o i sorrisi con William al concerto del 2006 e nel 2009 durante una parata particolare per la Regina – arrivando sino ai giorni attuali:

“non me lo sarei mai aspettata da loro”

I media locali hanno riportato le parole felici di Camilla, che oggi più che mai si sente ben voluta e accettata: