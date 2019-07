Camilla Parker, svelata l’ira dei figli contro il Principe Carlo: “Ci ha rovinato”

Camilla Parker ha due figli ma mai nessuno ha chiesto loro come fosse stata l’infanzia, tra gossip e amanti reali. Ora emerge tutto il loro sdegno!

Avete mai pensato ai figli di Camilla Parker? Due ragazzi più o meno coetanei con William che si sono ritrovati al centro dello scandalo pur non potendo farci nulla e passando la loro infanzia come i “figli dell’amante di Carlo”?

Chi sono i figli di Camilla?

Quasi nessuno parla di loro, se non per matrimoni o qualche evento benefico che porta alla ribalta. Tom e Laura sono due ragazzi come tanti nati dal primo matrimonio della Duchessa cresciuti nell’ombra di una situazione troppo grande da affrontare.

Kati Nicholl ha voluto raccontare di come la loro vita fosse stata da sempre tanto triste e movimentata, soprattutto quando tutta la verità venne a galla. Sono stati costretti al silenzio per tanti anni, poi ad un certo punto la macchina del gossip prese di mira anche loro.

Il rapporto tra i figli di Camilla e il Principe Carlo

Tom e Laura non furono subito a conoscenza della relazione della madre con l’erede al trono d’Inghilterra, ma quando i giornali cominciarono a parlare di questa storia loro vennero presi di mira – presi in giro e aggettivati con nomignoli poco regali.

Ancora peggio quando emersero le prime conversazioni private e intime, tanto che ci furono molti litigi con il principe William: mentre i figli di Carlo insultavano la loro madre per aver rovinato la famiglia, i figli di Camilla insultavano i due reali per colpa del padre:

“E’ ODIOSO, CI HA ROVINATO LA VITA”

Oggi sembra essere tutto cambiato e le acque non più mosse come un tempo. I ragazzi – ora adulti – vanno d’accordo tra loro tanto che spesso e volentieri pranzano o cenano tutti insieme.