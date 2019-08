Camilla Parker, emerso il terribile ultimatum imposto al Principe Carlo: “Sono stufa”

Ci sono delle dinamiche all’interno della coppia formata da Camilla Parker e Principe Carlo, che neanche immaginiamo. Come l’ultimatum che tuona nella testa dell’erede al Trono

Una coppia particolare quella del Principe Carlo e Camilla Parker, ma non tutti sanno che dietro questo grande amore ci sia anche un ultimatum che ha scosso l’erede al trono.

Principe Carlo tra tre donne

Il Principe Carlo è sempre stato conteso, amato e anche un pochino comandato dalle tre donne della sua vita: Regina Elisabetta, Lady Diana e la sua attuale moglie.

Diciamoci la verità, sin da quando era giovane non ha mai potuto fare come voleva e tutto questo ha portato ad un effetto domino devastante. La Regina non volesse che lui sposasse una donna come Camilla, perché Lady Diana rappresentava ciò di più ideale per un Regno.

Ma lui non smise di vedere la sua amante, costringendo Diana ad una vita infelice sino a quando anche lei decise di vendicarsi – divorziare e raccontare ogni piccolo/grande segreto.

Il terribile ultimatum di Camilla a Carlo

Vanity Fair (edizione inglese) ha raccontato una vicenda che in pochi conoscono, infatti quando Carlo divorziò da Diana nello stesso momento in cui Camilla divorziò dal marito.

Coincidenze? Forse. Ma quello che è più incisivo è il fatto che la Regina Elisabetta abbia vietato nuovamente un avvicinamento tra i due, ancor prima della morte della Principessa Diana.

Il tempo passa e la povera Diana resta coinvolta in quel terribile incidente, tanto che Carlo decide di vedere la Parker di nascosto – di nuovo – come tanti anni prima.

Da un lato la madre che gli vieta di:

“mettersi in casa quella donna malvagia”

Dall’altra parte lei che urla un ultimatum tanto da metterlo alle strette:

“o mi sposi o puoi andartene per sempre”

Il resto è storia e chissà quante cose ancora non conosciamo di loro!