Camilla Parker in lacrime, tra abusi e suicidi “Il problema va affrontato”: il gesto della Duchessa

Camilla Parker in lacrime ha affrontato abusi e suicidi, cercando di trovare una soluzione a questa brutta faccenda. Di cosa stiamo parlando?

Camilla Parker è il personaggio scomodo della casa Reale e tutto quello che emerge su di lei è inequivolcabilmente legato a Lady Diana. Eppure ci sono dettagli che potrebbero dare una luce diversa sulla sua persona.

Camilla vista dal popolo inglese

Loro sono semplicemente due persone innamorate che hanno deciso di restare amanti e sposarsi, non appena sia stato possibile. A differenza di tutti quanti noi, Carlo fa parte di una delle Famiglie Reali più importanti e questo ha reso tutto molto difficile.

Se in un primo momento il popolo inglese ha visto questa donna come colei che ha rubato il posto di Lady Diana, nonché colpevole della rottura del matrimonio – ora le cose sembrano essere leggermente cambiate.

E poi c’è qualcosa che ha aperto il cuore degli inglesi, che in pochi sanno e conoscono.

La Duchessa tra abusi e suicidi

La Duchessa è una donna del popolo, divertente e attenta alle necessità delle persone. Qualcosa è cambiato quando ha partecipato a una riunione di SafeLives, associazione benefica dedicata alle donne sopravvisute ai maltrattamenti e violenze domestiche.

Era lacrime mentre ascoltava le storie strazianti di queste donne, tra abusi e suicidi – con tutto quello che hanno passato nella loro vita per sopravvivere. People racconta anche la storia che ha scosso maggiormente Camilla, ovvero quello di una donna che ha subito anni di abusi ed è sopravvissuta, mentre il figlio sedicenne si è suicidato.

“il problema è grande e va affrontato”

Con la promessa di combattere ogni giorno per queste donne, vittime di violenze e abusi – facendosi in quattro per loro. Ora per queste donne non è più solo quella Camilla ma la “Duchessa di cuori”.