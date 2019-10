Camilla Parker, “E’ stato un incubo”: la rivelazione scioccante sul Principe Carlo che ha gelato gli inglesi

Camilla Parker è sempre stata l’altra donna, antagonista di Lady Diana. Ma ora emergono dei fatti sul Principe Carlo che hanno gelato gli inglesi

L‘altra donna Camilla Parker ora ricopre il ruolo che avrebbe sempre voluo. Eppure ci sono delle rivelazioni inaspettate sul Principe Carlo che hanno lasciato tutti senza parole.

Il grande lutto di Camilla

Nonostante tutto questo scandalo abbia disegnato la Duchessa come una donna spietata, in realtà chi la conosce la definisce divertente, determinata e attenta ai bisogni degli altri.

Stesso discorso vale per la sua famiglia, infatti la Duchessa è molto legata ai suoi figli così come amava suo fratello Mark Shand.

Mark è deceduto nel 2014 dopo essere accidentalmente caduto tra le strade di New York: la perdita per lei è stata devastante e non c’è giorno che non ricordi dell’uomo con un aneddoto o un ricordo particolare:

“quando sentivo la sua voce che mi chiamava camillsy capivo che voleva qualcosa. dio come mi manca”

Lo scandalo e la vita in prigione

Dopo i settant’anni e tutto quello che ha passato in questi anni accanto al Principe, la Duchessa si è liberata di un peso rilasciando una dichiarazione al The Mail on Sunday.

In questa lunga intervista ha raccontato come ha vissuto lo scandalo – emerso grazie ad una intervista di Lady Diana alla Bbc dopo la decisione del divorzio – dalla sua parte.

La Duchessa non solo viene guardata in maniera assurda dall’opinione pubblica ma deve affrontare un periodo nero:

“è stato un incubo, orribile. non potevo uscire, ero in prigione in casa mia. non lo augurerei nemmeno al mio peggior nemico”

Racconta del confronto aspro con gli inglesi, il paragone con Lady Diana, i paparazzi appostati fuori casa giorno e notte alla ricerca di qualcosa da mostrare il giorno dopo. Il Principe Carlo in quel periodo non è stato di grande aiuto come dichiara, ma poi con il tempo si è preso coraggio e la situazione è cambiata.

Riuscendo a superare tutto questo grazie all’aiuto della sua famiglia e dei figli, che sono sempre stati accanto alla madre nonostante tutto.