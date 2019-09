Lady Diana, “Resisti cinque anni”: spunta il terribile ordine del Principe Filippo al figlio Principe Carlo

Lady Diana ha vissuto in mezzo a complotti e grandi misteri, ma quello che emerge è un Principe Filippo che impone un ordine al Principe Carlo

Lady Diana dopo il divorzio si è tolta molti sassolini dalla scarpa ma quello che ha fatto tremare gli inglesi è l’ordine imperativo del Principe Filippo a suo figlio Principe Carlo.

Il rapporto tra Filippo e Carlo

Padre e figlio, secondo i ben informati della Corona Inglese, non hanno mai avuto un bel rapporto. E’ risaputo – come si evince anche da Express – che il Duca abbia una preferenza molto spiccata per la figlia Anna che considera donna con carattere e più simile a lui.

Per Carlo ha sempre avuto dei dubbi in merito al suo comportamento e carattere, dicono “non all’altezza” di mandare avanti un Regno visto le sue scelte nella vita.

Ma nonostante questo lo ha instradato quando era giovane verso determinate scelte, di carattere sentimentale ma soprattutto di affari interni.

Ma cosa è emerso?

L’ordine imperativo del Principe Filippo

Il Principe Filippo e la Regina Elisabetta, come sappiamo, non hanno mai voluto che il figlio stesse con Camilla ma con una donna che potesse essere un giusto simbolo per la famiglia reale.

Il duca e marito della Sovrana sapeva bene dell’amore di Carlo per Camilla ma chiede – o forse ordina – al figlio di pensare agli affari e lasciare da parte l’amore per un periodo.

Diana in un documentario Diana in her own words – Documentary racconta ciò che ha saputo sin dai primi giorni del matrimonio:

“Mio suocero ha detto a mio marito: Se il tuo matrimonio non funziona, puoi sempre tornare da lei [Camilla] dopo cinque anni”

Un duro colpo per la Principessa del Popolo che ha visto il suo matrimonio come un contratto della durata minima di cinque anni, sempre per il bene della Corona.

Il resto è storia.