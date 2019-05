Camilla Parker, lo sgarro a Lady Diana: emerge il piano segreto “Diventerà Regina entro 3 anni”

Camilla Parker, negli anni, ha dimostrato che il suo amore per Carlo è stato sempre sincero. Emerge però un piano che la vedrà presto Regina di Inghilterra

Vero amore o solo interesse quello che lega Carlo e Camilla? Per tutti Carmilla Parker è stata sempre la donna che ha rubato il marito alla Principessa più amata di sempre, Lady Diana. Adesso che è venuto alla luce un progetto segreto, tutto potrebbe finalmente assumere una chiarezza maggiore.

Camilla diventerà la prossima Regina inglese

Camilla Parker prenderà in tutto e per tutto il posto di Lady Diana. A deciderlo è proprio la Regina Elisabetta II. Carlo assumerà presto i poteri di Elisabetta II. Di conseguenza Camilla assumerà il ruolo di consorte reale e, alla morte della Sovrana, diventerà Regina. Lo ha rivelato Robert Jobson, esperto di affari reali del Daily Mail, un po’ di anni fa.

The Queen vuole trasferire il suo potere al figlio maggiore. Dal 1952, Carlo si prepara a questo giorno e pare sia adesso molto vicino. La Sovrana infatti gode di ottima salute, ma è pur sempre una donna che si appresta agli ultimi anni di vita. Secondo gli esperti di affari reali, la Sovrana avrebbe iniziato a studiare il Regency Act, una norma del 1728 aggiornata poi nel 1953 che prevede la nomina di un reggente in caso di impedimento o di malattia del sovrano.

Elisabetta lascia il poco a Carlo e Camilla

Tale soluzione porterebbe Carlo e Camilla Parker sul trono inglese. Dopo anni passati nell’ombra, “mortificata” dal ricordo di Lady Diana, la Parker Bowles indosserebbe la corona tanto sognata.

Non a caso Elisabetta II l’ha già nominata in passato membro del Privy Council, aspettando la sua nomina a consorte reale. Il passaggio di testimone ufficiale dovrebbe avvenire nel 2021, al compimento del 95esimo compleanno della Regina. Non ci resta che aspettare e confidare nel buon senso dei reali e dei sudditi.