Camilla Parker, svelato il segreto nascosto dalla Regina Elisabetta: “Sarebbe tutto cambiato”

Camilla Parker e la Regina Elisabetta, protagoniste di una faida sin dal 1973. Ma ora emerge un segreto, tenuto nascosto dalla stessa Regina al fine di non creare alcuno scandalo: cosa ci hanno nascosto?

Ci sono cose tra Camilla Parker e la Regina Elisabetta che nessuno conosce, ma ora uno dei loro segreti è venuto a galla – lasciando gli inglesi dubbiosi sotto molti punti di vista.

Il primo incontro tra la Regina e Camilla

Era il 1973 quando la Regina conobbe l’attuale moglie del Principe Carlo, una donna sposata che spezzò il cuore a suo figlio in diverse occasioni.

La classica donna inglese per la quale Carlo perse la testa, ma che la madre – sovrana – tenne lontano il più possibile per fargli sposare colei che sarebbe stata un volto giusto per il popolo.

Quando seppe della relazione segreta tra i due, come si evince dall’Express.co.uk, Elisabetta non fece alcuna espressione e non commentò nulla.

Mentre il Principe Filippo era contrario a questo genere di cose, la mamma pensava che fosse giusto che l’erede al trono facesse come desiderava – seppur ai danni di sua moglie.

Quello che era certo è che quella donna, mai e poi mai avrebbe dovuto mettere piede a Palazzo come moglie di Carlo – seppur poi la storia andò diversamente.

Il segreto tenuto nascosto dalla Regina

Ma c’è un segreto e riguarda proprio la relazione tra le due donne, che non si sono conosciute per caso ma tramite una persona cara in comune.

Andrew Parker Bowles – ex marito di Camilla – era il figlioccio della Regina Madre per questo motivo spesso e volentieri ospite a Buckingham Palace insieme alla sua consorte.

Per questo motivo la Regina più di una volta è stata accusata dal popolo, di non aver gestito la situazione al meglio: