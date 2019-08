Camilla Parker umilia il suocero ‘Resta al tuo posto’: lo sgarbo al padre del Principe Carlo

Pare che Camilla abbia, involontariamente, fatto uno sgarbo al principe Filippo, marito della Regina. Ecco cos’è successo e per quale motivo

Continuano a far parlare i reali inglesi. Questa volta la faida è tra Filippo e Camilla Parker, suocero e nuora. I due, purtroppo, sono destinati a non andare più d’accordo. Ecco il motivo che spinge ai contrasti tra i due e che per Filippo rappresenta una vera e propria umiliazione.

Camilla Parker diventerà Regina, lo sgarbo a Filippo

I titoli reali sono una questione controversa decisa da anni di protocollo e tradizione. Il marito della regina Elisabetta II, il principe Filippo, è anche conosciuto come il duca di Edimburgo, ma non riceverà mai il titolo di re nonostante i suoi anni di servizio alla corona.

Camilla, duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker, tuttavia, diventerà una regina quando suo marito Carlo prenderà il trono. Questa è una vicenda decisamente complessa. Dopo il loro matrimonio, la moglie del duca di Galles assunse il titolo di duchessa di Cornovaglia. Camilla Parker, duchessa di Cornovaglia verrà elevata al rango di regina Consorte quando suo marito Carlo salirà al trono, anche se al principe Filippo non è mai stato dato il titolo di re.

Dunque, il futuro titolo di Camilla potrebbe essere percepito come un enorme affronto al duca di Edimburgo e il motivo è il protocollo reale. I titoli reali sono “ottenuti alla nascita o conferiti dal monarca regnante durante il matrimonio”, secondo il Latin Times. Mentre la successione è determinata dal sangue, c’è una serie diversa di regole per il modo in cui ai coniugi reali viene conferito il titolo.

Il Principe Filippo non diventerà mai re

Le mogli dei membri della famiglia reale maschile ottengono il titolo equivalente al loro coniuge quando si sposano. Così, quando Camilla si legò in matrimonio a Carlo, divenne immediatamente una duchessa perché lui è un duca.

Il suo ruolo sarà spinto di conseguenza a regina consorte quando Carlo diventerà re. Lo stesso non vale per gli uomini che sposano membri della famiglia reale femminile, come ha fatto il principe Filippo. Insomma, davvero un bell’affronto per il marito della Regina Elisabetta II!