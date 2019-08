Camilla Parker, la rivelazione sconcertante dell’ex marito Andrew Parker tuona a Palazzo

Irrompe l’ex marito di Camilla Parker – Andrew – con una rivelazione molto particolare che ha lasciato gli inglesi completamente senza parole!

La vita di Camilla Parker è sempre stata piena di colpi di scena, ma in pochi sanno che l’ex marito Andrew ha fatto emergere qualcosa di molto particolare.

L’amore contrastato di Camilla

Oggi Duchessa e moglie dell’erede al trono Principe Carlo, in realtà non ha avuto una vita semplice. Per arrivare sino a qui ha dovuto infatti sudare molto e prendersi tutti gli insulti di Lady Diana e degli inglesi – che ancora oggi non la vedono di buon occhio.

Mentre William e Harry hanno potuto conoscere la vera indole della donna, apprezzarla e accoglierla come matrigna – il popolo fa ancora fatica ad accettarla al posto di Lady Diana.

Camilla, dopo le rivelazioni della sua storia clandestina con il Principe Carlo, la sua vita è stata serrata in casa per evitare gossip e insulti.

Ma facciamo un piccolo passo indietro, perché anche le rivelazioni del marito Andrew non sono rimaste indifferenti.

Le rivelazioni di Andrew Parker Bowles

Il Daily Mail ha affrontato la storia dell’ex marito della Duchessa e di come il precedente matrimonio l’abbia cambiata.

Lei e Andrew si sono sposati per amore e per quella consapevolezza, da parte di lei, che mai avrebbe potuto stare con l’amore della sua vita per via della Regina Elisabetta.

Quello che in pochi sanno è che Andrew Parker Bowles sia stato perennemente infedele alla moglie:

“lei viveva con angoscia e paura di essere lasciata. per questo ha rivolto nuovamente l’attenzione su carlo”

L’ex marito Andrew era consapevole dell’amicizia e della relazione segreta con l’erede al trono e sembra proprio che la cosa non gli desse fastidio:

“non ha mai fatto storie e poi sua moglie “dormiva” con il futuro re…quasi ne era compiaciuto”

Oggi Andrew ha 68 anni e la sua relazione con la nuova moglie di Carlo è durata a lungo, separandosi nel 1992 con divorzio ufficiale nel 1996.