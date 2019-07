Camilla Parker, il Principe Carlo inorridito sbotta furioso: “Mi fa schifo”

Camilla Parker sembra avere tantissimi difetti ma c’è una cosa che ha fatto inorridire il Principe Carlo, che non desidera assolutamente vedere nuovamente!

Tanti segreti a corte ma sembra proprio che Camilla Parker abbia inorridito e infastidito il Principe Carlo. Che cosa ha combinato?

La vita difficile di Camilla

Camilla nonostante il suo carattere forte e indipendente, non ha avuto una vita molto facile. Il suo innamorarsi sin da subito del Principe Carlo non l’ha agevolata per nulla – tanto da sposare un altro uomo (parente della Regina Madre) ma accorgersi di non poter rinunciare all‘amore della sua vita.

Un triangolo alla quale abbiamo partecipato in passato e, in qualche modo, ancora molto sentito visto il grande amore per Lady Diana costretta al divorzio per non subire più questa umiliazione dal marito.

Ora la Duchessa fa parte della famiglia, forse come avrebbe dovuto essere sin dal principio. Ma c’è un qualcosa che Carlo proprio non sopporta di lei: che cosa?

Principe Carlo inorridito dalla Parker

Lo racconta il Daily Express ed è un qualcosa che era sfuggita a tutti quanti. Sin da giovane la duchessa ha sempre amato fumare, moltissimo sia durante il giorno e sia durante la notte.

Accanita e sempre con la sigaretta tra le mani, non perdeva mai un attimo utile per correre fuori e accendersene una nuova. Carlo era imbestialito da questo vizio, tanto da chiederle di smettere prima di mettere piede a Palazzo – dopo la morte della moglie Lady Diana.

Lei spendeva 100 sterline a settimana e il Principe era fuori di sé per l’odore che lei lasciava in ogni angolo della casa:

“Mi fa schifo!”

La moglie – ad un certo punto – si rese conto di dover fare qualcosa per mettere a posto il suo matrimonio, con un piccolissimo sforzo. Così andò da un guru salutista che la aiutò a farle passare questo vizio per sempre.