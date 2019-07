Il Principe Carlo massacrò Lady Diana, per lei ‘Pugni nello stomaco’: il maggiordomo reale vuota il sacco

Il maggiordomo di Lady Diana ha voluto raccontare un retroscena fino ad oggi nascosto. Carlo ridusse la sua ex moglie in una valle di lacrime

La vita di Lady Diana non è stata tutta rose e fiori come quella che immaginiamo per le Principesse. Anzi, la mamma di William e Harry ha dovuto affrontare diversi ostacoli per vivere semplicemente come avrebbe voluto e alla fine sembrava quasi esserci riuscita, ma un incidente le ha per sempre tolto la possibilità di fare da monito a tutti i membri della famiglia reale che non sopportano divieti e imposizioni.

Il maggiordomo reale, dopo anni dalla morte ha voluto rivelare uno dei momenti più strazianti vissuti dalla Principessa: la ritrovò in un mare di lacrime, ecco cosa successe.

Lady Diana massacrata da Carlo: ‘Pugni nello stomaco’

In milioni hanno assistito al matrimonio da favola di Lady Diana ed il Principe Carlo, nella cattedrale di St. Paul nel 1981. La cerimonia da favola ha fatto sognare tutti, ma l’idillio non è durato molto e nel ’96 arrivò il divorzio. Un anno prima della morte della Principessa.

L’anno prima nel 1995, la Spencer rilasciò un’intervista alla BBC Panorama, in cui parlò dell’infedeltà del marito. Infatti riferendosi a Camilla Parker disse:

“Beh, eravamo in tre nel matrimonio, quindi era un po ‘affollato”

Anche il maggiordomo della Principessa si espose parlando del momento in cui Diana capì che ormai il suo matrimonio aveva raggiunto il punto di non ritorno.

Parlò infatti di un momento molto delicato tra i due e riportò le forti affermazioni che face Carlo che fecero scoppiare Lady D in un mare di lacrime, ritrovandosi intrappolata in un mondo che non voleva ascoltarla. Le parole di Carlo per lei furono dei veri e propri pugni nello stomaco.

Le parole di Carlo contro Lady Diana

L’ex maggiordomo reale Paul Burrell ha raccontato a Ricominciare nel 2008 il momento in cui Carlo disse a Diana di non averla mai amata e di averla sposata solo per avere dei figli.

Burell raccontò che la Principessa dopo queste dichiarazioni lo guardò e scoppio in un pianto disperato. Il maggiordomo ha anche sottolineato il fatto che la Spencer non ha mai avuto alcuna relazione extra coniugale.

Ha anche parlato del fatto che Diana soffriva di bulimia, e che non è mai riuscita a liberarsi di questo disturbo del quale ha sofferto fino al giorno della sua morte.