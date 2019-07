Camilla Parker, perseguitata rompe il silenzio: “Ero paralizzata”

Camilla Parker rompe il silenzio e racconta la sua paura: perseguitata e paralizzata, tanto da non riuscire a respirare. Che cosa le è successo?

Camilla Parker perseguitata tanto da renderla paralizzata, anche se forse la Regina Elisabetta non ha creduto ad una sola parola.

Il popolo inglese e la Duchessa di Cornovaglia

Il popolo inglese non nutre molto affetto per la Duchessa, soprattutto per il passato che la contrappone alla figura storica e importante di Lady Diana.

In realtà la moglie del Principe Carlo è una donna molto spiritosa, ironica e attenta ai problemi dei cittadini soprattutto di sesso femminile e combatte – insieme a Meghan Markle – tantissime battaglie.

Forte e determinata, se non fosse stato per il triangolo amoroso durato anni e alcune frasi dette senza pensare – potrebbe essere anche un’ottima futura Sovrana nonostante Elisabetta II non si propriamente concorde.

Camilla perseguitata a casa del Principe Carlo

Ma tralasciando per un attimo l’aspetto politico sociale della Duchessa, l’Express racconta una situazione da lei vissuta drammaticamente.

Lei e il Principe Carlo si sono intrattenuti alla Dumfries House – una tenuta del 18mo secolo acquistata proprio dal marito per farle una sorpresa. La Duchessa però non appena varcata la soglia ebbe subito una sensazione di tristezza e paura, mentre saliva le scale che portavano al piano di sopra.

Si sentiva perseguitata e tutto era molto “pesante” da gestire:

“senza ombra di dubbio c’era un fantasma. ho capito che dopo i gradini non sarei potuta andare oltre…ero paralizzata”

Racconta che oltre ad averlo percepito e visto, il suo corpo non poteva muoversi come se chi abitasse in quella casa volesse impedirlo.

Carlo ha poi fatto completamente ristrutturare la dimora e Camilla ha trovato il coraggio di metterci di nuovo piede trovando – questa volta – la pace che cercava.