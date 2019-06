Camilla Parker ‘matrigna cattiva’: Harry rivela la verità, ecco come trattava lui e William da piccoli

Per tutti Camilla Parker Bowles è la matrigna cattiva, che ha provato a soffiare l’uomo di Lady Diana e sostituirla dopo il tragico incidente

Adesso il Principe Harry stupisce con una dichiarazione inattesa circa la Duchessa di Cornovaglia. Camilla Parker Bowles, 71 anni compiuti da poco e 13 anni in qualità moglie del primo in linea di successione per il trono inglese, come ben sappiamo è anche la matrigna del Principe William e Harry.

Non è mai stata amata per davvero dal popolo, sin dai tempi in cui Lady Diana stessa aveva parlato ai giornalisti della sua relazione adultera del marito. Gran parte dell’opinione pubblica accusa la Duchessa di Cornovaglia di aver rovinato la vita a Lady Diana e averne provocato la morte, ma cosa ne pensano i suoi due figliocci?

E’ una donna meravigliosa a detta di Harry

Nella recente biografia di Harry, il consorte di Meghan Markle ha espresso soltanto parole di gentilezza su Camilla Parker Bowles e probabilmente il suo atteggiamento ha stupefatto tutti coloro che si aspettavano da lui un ritratto più severo.

“Ad essere onesti, è sempre stata molto vicina a me e William. Non dovreste dispiacervi per me e mio fratello, ma per lei… Guardate la posizione in cui è venuta a trovarsi”.

Ha dichiarato, sconvolgendo tutti. Ha poi aggiunto:

“È una donna meravigliosa e ha reso nostro padre molto, molto felice che è la cosa più importante. William e io l’amiamo molto”.

William e Harry, la vera opinione su Camilla

Sono parole dette solo per non rovinare la reputazione di una componente della Royal Family? Oppure Harry è davvero convinto che Camilla non sia una cattiva matrigna?

Immaginiamo che i figli di Lady Diana abbiano imparato una grossa lezione dalla morte della madre nel 1997: non bisogna far avvicinare troppo i giornalisti ficcanaso; tutto bisogna fare tranne che dar loro anche involontariamente materiale di cui sparlare; mai mostrarsi deboli o scoperti.

E così Harry ha effettivamente fatto: che sia veritiero o meno, il Principe ha tenuto fede al suo compito, onorare cioè il buon nome della famiglia e rispettare i membri che ne fanno parte.