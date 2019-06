Camilla Parker, la furia della Regina Elisabetta: “Non voglio averci nulla a che fare!”

Camilla Parker investita a parole dalla Regina Elisabetta, che mostra tutto il suo disappunto lasciando il Principe Carlo di ghiaccio. Cosa ci siamo persi?

Camilla Parker non ha vita facile, seppur considerata sempre il terzo incomodo deve avere a che fare con tutti contro di lei e con le parole della Regina per nulla piacevoli.

La vita di Camilla Parker

Non deve essere tanto facile rivestire prima il ruolo di amante, oltraggiata da tutti e, successivamente, quello di moglie che subentra ad un’altra deceduta in maniera misteriosa.

Insomma, Camilla per quanto non vista di buon occhio per stare insieme a Carlo ne ha dovuto subire di tutti i colori.

Sono tantissime le novità che emergono in merito al suo rapporto con Lady Diana e i figli della stessa – seppur Harry ha dichiarato di volerle bene e la ringrazia per aver reso la vita del padre molto bella.

Ma, in tutto questo, la Regina Elisabetta cosa ne pensa?

Le dure parole della Regina Elisabetta

Secondo Bower, in un libro che ha scritto ed è stato riportato in serie dal tabloid inglese Daily Mail, la sovrana non avrebbe accettato di buon grado l’ingresso di Camilla all’interno della Royal Family.

Quando il Principe Carlo comunica alla madre di volersi risposare e accogliere la nuova moglie a Palazzo, la Regina – secondo il racconto – ha bevuto una serie di Martini:

“non voglio avere nulla a che fare con lei”

Inquieta per tutto il caos mediatico emerso e per il comportamento della donna, nonostante fosse sposata non ha mai permesso che Carlo recuperasse il matrimonio con Lady Diana.

L’ha soprannominata “donna malvagia”, per poi fare buon viso a cattivo gioco – ignorandola persino il giorno delle nozze. Deve essere vero amore per riuscire a convivere con tutto questo!