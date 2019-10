Camilla Parker, “Le hai rovinato la vita”: spunta il violento litigio tra il Principe Carlo e il padre Bruce Shand

Camilla Parker tra due fuochi? Si parla sempre della Regina Elisabetta ma ora spunta il violento litigio tra il Principe Carlo e il padre della Duchessa Bruce Shand

Un violento litigio quello tra il padre di Camilla Parker e il Principe Carlo, con una serie di aggettivi e frasi per la quale nessuno sembra essersi mai pentito.

Carlo e Camilla destinati a sposarsi?

Carlo era unito da un destino in parte crudele e in parte voluto dai suoi genitori. Di certo il suo amore per quella che oggi è diventata sua moglie, non è stato incoraggiato: mai un erede al trono avrebbe potuto sposare una donna

“non pura e divorziata”

Sarebbe stato uno scandalo per la Corona e un film già vissuto anni prima con il Principe Edoardo che dovette abdicare in favore di Re Giorgio – padre della Regina Elisabetta.

Eppure nonostante tutto il destino ha portato loro al punto di partenza, senza più ascoltare chi da sempre li avesse oltraggiati e invitati a non vedersi più. Ma nessuno conosceva il litigio molto violento tra il Principe Carlo e Bruce Shand – il padre di Camilla.

Il violento litigio tra il Principe Carlo e Bruce Shand

Sappiamo tutti che la Regina Elisabetta II si sia opposta al legame tra il figlio e questa donna, considerata il terzo incomodo e il vero motivo del divorzio con Lady Diana.

Ma in pochi sanno, come riportato da molti media britannici tra i quali Express e Daily Mail, che il padre Bruce Shand abbia avuto una violenta litigata con l’erede al trono.

Secondo le indiscrezioni le rispettive famiglie si sono opposte a questo legame, il padre stesso non sopportava l’erede al trono e Sally Bedell Smith ha descritto tutto in un libro dedicato al Principe Carlo.

Bruce Shand, uffiale dell’esercito britannico che ha combattuto la Seconda Guerra Mondiale, ha sempre voluto Andrew per la figlia: la sua felicità più grande è stata infatti vederla sposare quell’uomo che lui tanto amava.

Un matrimonio d’amore ma spinto dalla famiglia Shand, che ha voluto allontanare il prima possibile Carlo dalla vita della Duchessa. Lo scontro tra i due uomini non è stato dei migliori:

“hai rovinato la vita di mia figlia”

Tanto da far piangere il Principe Carlo dopo questo violento inconto, che ha fatto presumere che tra i due non ci sarebbe stato più alcun dialogo.

Ma con il tempo Bruce Shand ha capito che tra i due ci fosse amore vero, sostenendo solo in un secondo momento l’unione e cambiando idea sul genero: