Camilla Parker “Non lo vedi che è malata?”: l’indiscrezione su Lady Diana fa infuriare il Palazzo Reale

Camilla Parker ha deciso di lanciare la sua indiscrezione ed ha fatto infuriare tutti a Palazzo e fuori dallo stesso. Ma cosa ha voluto dirci?

Ogni tanto Camilla Parker ci stupisce e lancia qualche indiscrezione che gli inglesi non sanno se prendere per vera o per provocazione. Ma questa ultima ha fatto infuriare molte persone.

Il rapporto di Camilla e Lady Diana

Un rapporto burrascoso, considerando che la tanto amata Lady Diana ne ha dovute passare di tutti i colori. Ha sposato un uomo che non la amava, ha avuto un “rapporto a tre” fin dall’inizio e si è ritrovata poi con un divorzio che le è costato molto a livello mediatico.

Il suo triste epilogo ha poi dato il colpo finale ai figli, che sono dovuti crescere senza di lei e con una presenza difficile da sopportare all’inizio – ovvero l’amante del padre Principe Carlo.

Insomma, una situazione che messa sotto l’occhio mediatico è stata sicuramente non facile da entrambe le parti e la gelosia di entrambe non ha di certo aiutato. Ma l’indiscrezione lanciata dalla nuova moglie di Carlo e raccontata dall’Express, non è piaciuta per niente.

L’indiscrezione su Lady Diana che ha fatto infuriare a Palazzo

Ricordiamo bene che dopo il divorzio Lady Diana raccontò tutto in una intervista, senza alcun filtro. Ma quello che fece infuriare la nuova coppia reale fu un dettaglio: Diana infatti rivelò la fissazione di Carlo per il seno della Parker, da sempre messo a paragone con il suo.

Dopo la morte della Principessa, Camilla andò a ruota libera:

“non lo vedi che era malata e pazza?”

Fonti di palazzo hanno raccontato infatti – e poi riportato dall’Express – che la Duchessa ha voluto far emergere questo dettaglio di Diana, evidenziando il suo disturbo della personalità – definendola aggressiva e squilibrata.

Sarà vero? La Duchessa avrà veramente detto questo, sapendone l’effetto sul popolo?