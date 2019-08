Principe Carlo, Camilla Parker paralizzata dalla paura: “Non voglio farlo”

Una vita quella di Camilla Parker molto ricca, ma c’è qualcosa che l’ha paralizzata dalla paura. Di cosa parliamo?

Camilla Parker e il Principe Carlo si conoscono dagli anni settanta e ora emerge qualcosa che la Duchessa non può fare, paralizzata dalla paura.

La vita di Carlo con Camilla

Una vita insieme iniziata con quello sguardo rubato negli anni settanta, per poi essere ancora vivo oggi. La loro non è una relazione come quella di tutti, perché il protocollo Reale e il matrimonio con altri coniugi ne ha impedito l’unione.

Inutile dire che sono stati amanti per tanti anni, perché oramai è un dato che si sa da quel giorno che Lady Diana ha raccontato tutto, mentre Carlo ammetteva tutte le sue “colpe”.

Ora sono sposati, i Principi William e Harry hanno accettato la sua presenza a Corte e la vita scorre tranquilla. Ma c’è qualcosa che la paralizza ancora e la sua paura non va mai a scemare.

La moglie di Carlo paralizzata dalla paura

Una paura tenuta nascosta per anni, ma lo stesso Principe Carlo l’ha divulgata durante un’intervista come riportato anche da CheatSheet.

Questa “limitazione” della Duchessa ha fatto infuriare più volte l’erede al trono, tanto che lei ha dovuto trovare una soluzione. La Duchessa odia prendere l’aereo e la sua paura la paralizza tanto da aver detto più volte di non poterlo fare, di non poterlo prendere – rinunciando a dei viaggi importanti di lavoro.

Ma dopo la richiesta del marito e per svolgere i suoi doveri come da protocollo, quando deve volare oggi utilizza un metodo chiamato EFT fondamentale per ridurre ogni tipologia di stress.