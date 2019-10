Che tra Camilla Parker e Kate Middleton non corresse buon sangue è risaputo, ma un video mostra quello che gli inglesi hanno definito una grande umiliazione in pubblico

Come se si fosse voluta vendicare di Camilla Parker, la moglie del Principe William ha compiuto un gesto che non è piaciuto agli inglesi. Ma come sono andate le cose?

Il rapporto tra Kate e Camilla

Non è stato facile per la moglie del Principe Carlo riuscire ad insinuarsi in quella famiglia, che per tempo l’ha considerata come la causa di tutti i mali.

Il rapporto tra lei e la moglie del Principe William non è stato idilliaco all’inizio, considerando che proprio la Duchessa avrebbe spinto – come fanno emergere i media inglesi – il figlio di Lady Diana a non sposare una ragazza così, che non arrivava da una ricca e nobile famiglia.

Nonostante tutto, oggi sembrano una vera famiglia unita e le due donne sono molto simili: ironiche, imprenditrici e proiettate verso il sociale senza farne pubblicità. Eppure poco tempo fa un gesto brutale sembra aver nuovamente rotto ogni equilibrio.

Il gesto brutale di Kate Middleton

Un video di Twitter che ha fatto il giro di tutto il mondo e ha suscitato non poche polemiche. Infatti durante il mese di giugno, Letizia di Spagna è stata ospite dei Reali Inglesi per un evento ufficiale.

L’Express evidenzia di come una scena sia stata poco delicata nei confronti della moglie dell’erede al trono: sembra infatti che la Duchessa abbia cercato di entrare nel discorso di Kate e Letizia e che sia stata completamente ignorata.

Gli inglesi si dividono in merito, infatti molti hanno commentato dicendo che Kate Middleton fosse “presa dalla conversazione e dal suo ruolo” da non accorgersi della suocera.

Il tweet ufficiale è stato cancellato, ma i media inglesi hanno recuperato il video dove si nota questo gesto evidenziato come brutale. Sarà andata proprio così?