Camilla Parker, “Forfora e denti sporchi”: la verità dietro le terribili offese e insulti

Il grande matrimonio d’amore di Camilla Parker e Principe Carlo presenta anche dei dettagli scomodi: ecco la verità dietro le terribili offese mosse contro la Duchessa.

Che Camilla Parker sia stata sempre offesa non è una novità, ma c’è un dettaglio che in pochissimi conoscono rivelato da una delle biografie sul Principe Carlo.

Il popolo ama Camilla Parker?

Il popolo si è sempre diviso in merito a questa donna, protagonista non solo nella vita del Principe Carlo ma anche in quella di tutta la Famiglia Reale.

Se in un primo tempo lei e Diana Spencer erano amiche, nel tempo qualcosa è poi andato storto iniziato un effetto domino inevitabile. Il popolo inglese oggi si è abituato alla sua presenza e ha notato di quanto il Principe Carlo sia un uomo felice e appagato.

Hanno anche imparato a conoscerla sotto un altro aspetto, grazie alla sua lotta per i diritti delle donne e contro ogni tipologia di violenza. Dimenticando anche il passato e tutto quello che è accaduto sin dai tempi del loro primo sguardo in poi.

Eppure c’è un episodio che ha colpito, descritto in una delle biografie reali: qual è la verità?

Le offese e gli insulti: la verità

Un retroscena agghiacciante riguarda alcune offese e insulti che sono stati mossi direttamente a Camilla. Lo rivela la “Biografia del Principe Carlo: la vita del principe di Galles e futuro Re di Inghilterra” scritta da Jessica Jeyne. Proprio lei in alcuni passaggi ha evidenziato cosa il popolo pensasse di Camilla:

“gli inglesi erano furiosi con il principe, per aver abbandonato diana per una che aveva i denti sporchi dal fumo e dalla forfora”

Considerata poco attraente per diventare Regina, poco elegante e sicuramente una rovina famiglie: impossibile passare indenne dal giudizio del popolo dopo Lady Diana.

Ma il Principe Carlo non si è mai sentito più amato e voluto bene, per questo ha scelto Camilla.