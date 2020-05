Camilla Parker, il segreto sull’amicizia con Lady Diana: la furia del Principe Carlo

Camilla Parker e Lady Diana nemiche da sempre? No, perché a quando pare ci sarebbe un segreto in merito alla loro amicizia.

Una amicizia tra queste due donne? Sembra una cosa impossibile, eppure tra Camilla Parker e Lady Diana non ci sono stati mai problemi prima di un episodio che ha cambiato il corso degli eventi.

Un amore bloccato sul nascere tra Carlo e Camilla

Una storia che oramai sappiamo tutti quanti, un amore contrastato dai doveri della corona e portato avanti in maniera “clandestina”. Una delle vicende che ha scosso di più il mondo e il gossip, senza lasciare mai nulla al caso.

Il giovane Carlo non poteva sposare Camilla, ma era necessario trovasse una donna che fosse degna un giorno di diventare la Regina consorte: e chi meglio della tanto amata Diana Spencer?

Ma il tempo ha poi rivoluzionato tutto, facendo emergere la doppia vita del Principe Carlo e la il suo amore per la Shand – ricambiato. Il destino ha poi unito loro in matrimonio e ancora oggi sembra proprio che nulla possa mettersi in mezzo.

Emerge però uno strano fatto, sembra infatti che tanto tempo fa le due donne fossero amiche. Ma come è possibile?

L’amicizia tra Diana Spencer e Camilla Shand

A rivelare questa clamorosa notizia è Elle che si affida alle parole dell’esperta Penny Junior, raccontando di come le due donne fossero amiche e in buoni rapporti.

Sembra qualcosa di impossibile, eppure alla fine degli anni settanta Camilla e il marito Andrew frequentavano molto la coppia formata da Carlo e Diana. Esiste anche una fotografia molto famosa, del 1980, dove si vedono le due donne insieme a tifare Carlo durante un mach di Polo.

Insomma, la classica “uscita a quattro” divertente ed equilibrata. Tutto cambia il 6 febbraio 1981, data fatidica del fidanzamento tra Diana e Carlo. Secondo Penny Junior da quel momento Camilla ha cambiato del tutto atteggiamento verso la sua rivale in amore iniziando così la faida che tutti conosciamo.