Regina Elisabetta, paura per Camilla Parker e Kate Middleton: le nuove regole spiazzano tutti

La Regina Elisabetta emette nuove regole a Corte: Camilla e Kate ora hanno timore di quello che sta per accadere loro

Una Regina Elisabetta inarrestabile con nuove regole a Corte che stanno facendo tremare Kate Middleton e Camilla Parker. Cosa sta manovrando?

Le nuove regole della Royal Family

Si chiama Pecking Order ed è una sorta di piramide che attesta e conferisce importanza durante gli eventi pubblici, con le varie tipologie di inchino.

Ora, la sovrana ha cambiato letteralmente le regole mandando le donne della Royal Family in confusione e anche in guerra tra loro – visto che verrà consegnato un ordine di importanza ad ognuna.

Per Elisabetta le tradizioni sono fondamentali, per questo motivo non ha visto di buon occhio alcune mancanze da parte delle mogli dei suoi Carlo, William e Harry rimettendole subito in riga.

Kate Middleton contro Camilla Parker

Se prima era Kate la favorita in tutto e per tutto, ora queste nuove regole vedono Camilla passare davanti e orchestrare le altre donne dietro di lei.

Praticamente, dietro la Regnate solo la Duchessa di Cornovaglia seguita da Kate e Meghan. Una promozione per la moglie di Carlo, che ha suscitato sorpresa in tutta la famiglia e un certo fastidio proprio a Kate – la prima della classe.

Questa parte di protocollo dovrà dunque essere seguita alla lettera e prevederà l’ordine di entrata – Camilla per prima – la tipologia di inchino e altri piccoli dettagli che fanno paura sia alla moglie di William e sia alla moglie di Carlo.

Se Kate ora non potrà più spiccare e dovrà restare dietro Camilla, Meghan è quella che ci rimette di più: secondo l’ordine, non si vedrà praticamente più durante gli eventi – proprio perché sarà l’ultima della fila, poco considerata e importante.