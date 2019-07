Camilla Parker fa a pezzi il ricordo di Lady Diana: ‘L’ha sempre odiata’

Camilla Parker ha letteralmente fatto a pezzi un ricordo di Lady Diana, un gesto che ai sudditi non è piaciuto per niente

Non è mai stata una gradita presenza quella di Camilla Parker Bowls alla famiglia reale anche se con gli anni sembra che sia i digli dell’ex moglie di Carlo che gli altri parenti, abbiamo cercato di apprezzare i lati più positivi della Parker. La sua gelosia per Lady Diana e cosa nota da anni.

Le due, innamorato dello stesso uomo, hanno fatto di tutto per conquistare il suo cuore, ma lo scacco matto l’ha avuto alla fine la Principessa triste. La sua storia, infatti, è terminata con un divorzio. Ma ancora oggi Camilla si piglia le sue rivincite.

Camilla Parker fa a pezzi il ricordo di Lady Diana

Lady Diana ritorna a far parlare di sè , questa volta per un gesto di Camilla Parker, che ha fatto arrabbiare tantissimo i sudditi inglesi. La Duchessa di Cornovaglia ha apportato una modifica davvero drastica al gioiello della Principessa che non è passata inosservata, causando l’ira dei sudditi che hanno enormemente criticato il suo gesto piuttosto brutto nei confronti del ricordo ancora molto vivo della Principessa scomparsa nel tragico incidente che tutti conosciamo.

Camilla ha deciso di modificare radicalmente l’iconico cimelio appartenuto alla defunta Lady Diana. Si tratta proprio di una collana con un grosso smeraldo al centro, che in passato la Regina Elisabetta aveva donato alla Principessa.

Il gesto di Camilla indigna il web: ‘Di pessimo gusto’

La Regina ha riciclato il regalo a Camilla. A quel punto, però, la Parker Bowles ha scelto di modificare l’iconica collana di diamanti con smeraldo al centro, “facendola a pezzi e ricavandone una spilla“. Il motivo? Sicuramente quello di distinguersi da Diana.

Il popolo del web ha apprezzato poco il gesto, manifestando il proprio disappunto con commenti come “Ma non prova vergogna?” o “Di pessimo gusto“. Ecco il gioiello ridotto in frammenti nella foto.