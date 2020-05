‘Bagno sporco e vestiti a terra’ Camilla Parker, scarsa igiene: agghiaccianti abitudini emergono dai suoi ex coinquilini

La moglie del Principe Carlo, Camilla Parker non è mai stata molto simpatica. Emergono solo ora però alcune abitudini domestiche piuttosto discutibili

Si torna a parlare di Camilla Parker, sempre al centro di polemiche (soprattutto circa il rapporto con Diana e Carlo ai tempi in cui i due erano sposati). Adesso però ritorna a far discutere per via di alcune sue particolari abitudini, emerse in un libro dell’autrice Jessica Jayne, intitolato “La duchessa di Cornovaglia: la storia e i segreti di Camilla”.

Si tratta di alcuni comportamenti della donna, che sono stati notati da molte delle persone che hanno avuto modo di vivere a stretto contatto con la compagna del Principe Carlo. Queste “strambe” abitudini di Camilla hanno fatto letteralmente rabbrividire chiunque ne sia mai stato coinvolto!

Le sconcertanti abitudini di Camilla Parker: ‘Poco reali’

Una delle donne sicuramente più criticate di Inghilterra Camilla Parker. La moglie del Principe Carlo, spesso e volentieri, ha collezionato critiche. Solo negli ultimi anni pare che le cose siano un po’ cambiate e i sudditi stanno cominciando ad affezionarsi a lei come accadde per Diana.

C’è ancora però chi la guarda di traverso. Alcune storie emerse sul suo conto di certo non le fanno una buona pubblicità. La scrittrice Jessica Jayne si è soffermata su una serie di particolari abitudini attribuite a Camilla, riportando con cura alcune affermazioni fatte da chi con la donna ha avuto modo addirittura di viverci!

Una di queste frasi è quella dell’ex coinquilina di Camilla, la signora Carrington, figlia del politico del partito conservatore ed ex segretario agli Esteri di Margaret Thatcher, Lord Carrington. La donna descrisse Camilla come una “sciatta totale”, rivelando che, una volta tornata a casa, avesse l’abitudine di lasciar cadere i vestiti sul pavimento mentre andava in camera da letto.

Camilla definita “Un animaletto turbolento”

Si sarà trattato di un semplice caso isolato? In realtà le conferme arrivano da più parti, anche da un secondo amico di Camilla, che ha ricordato come la camera da letto della donna sembrava sempre che fosse stata colpita da una bomba.

“Avresti dovuto vedere lo stato del bagno dopo che ci era stata.”

Altre pesanti affermazioni che confermano la sciatteria di Camilla, che evidentemente non ritiene l’ordine e la pulizia di grande rilievo.

La Carrington, infine, ha però voluto spezzare una lancia in favore dell’ex coinquilina, che ha descritto come una donna così piacevole, da poterle essere concesso anche di essere disordinata.

“Camilla è una compagnia così calorosa, affidabile e divertente che il suo disordine non ha importanza.

Sicuramente in molti ricorderanno il divertente appellativo riservato alla Duchessa:

“Camilla era così dolce che era impossibile arrabbiarsi con lei. Era come un cucciolo grande e turbolento.”

Sicuramente da questo si deduce che la Duchessa ha un animo molto creativo.