‘Vittima di violenza domestica’ Camilla Parker in lacrime, l’appello in diretta Tv commuove i sudditi

‘Vittima di violenza domestica’ Camilla Parker in lacrime, l’appello in diretta Tv...

La Duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker ha confessato di essere stata ridotta in lacrime da un motivo struggente che l’ha coinvolta.

La confessione toccante di Camilla Parker in un’intervista ha commosso tutti, ecco cosa ha dichiarato la Duchessa sul dramma che ha vissuto.

Camilla Parker futura Regina molto impegnata

La Regina Elisabetta II ha ormai 93 anni ed anche se continua a rappresentare la colonna portante del Regno Unito i sudditi sanno che dovranno aspettarsi dei nuovi sovrani.

Voci mai confermate parlano dell’abdicazione di Elisabetta a breve ma l’affetto verso di lei e la non sicurezza della situazione nella Famiglia Reale, fa sperare tutti che avvenga poi tardi possibile.

La Megxit ha reso ancora più incerti gli equilibri a corte e in molti non hanno mai visto di buon occhio il Principe Carlo come futuro Re.

Il suo carattere poco incisivo che ha mostrato il Principe in passato e la vicenda del divorzio con Lady Diana ha portato molti a preferire il figlio William.

La moglie di Carlo, l‘amante storica Camilla Parker, sposata in seconde nozze nel 2005, ha pian piano e faticosamente recuperato l’affetto dei sudditi.

Ora gli impegni della futura Regina aumenteranno e si vedrà se riuscirà a gestire la tensione e la stanchezza.

Le lacrime della Duchessa, la confessione

Camilla Parker, la moglie del Principe Carlo, ha commosso tutti con alcune affermazioni durante un’intervista con Rebecca English di MailOnline.

L’occasione per il discorso di Camilla è avvenuto durante un ricevimento alla Clarence House per la celebrazione del 15 ° anniversario di Safe Lives, un’associazione di sostegno contro la violenza domestica.

Il tema riguardava la violenza domestica e la Duchessa ha ammesso di conoscere amici che l’hanno subita.

Secondo Camilla la violenza domestica rappresenta il segreto più vergognoso del Regno Unito e può colpire tutti.

Camilla ha rivolto anche un toccante appello a quanti subiscono questo tipo di controllo coercitivo invitando tutti a non subire in silenzio ma a rivolgersi alle associazioni apposite:

“Andate a chiedere aiuto. Parlate con loro, alzatevi e parlate delle vostre esperienze. Vi Aiuteranno.”

Camilla ha anche svelato di aver pianto in un’occasione nel 2016 quando ebbe l’occasione di sentire i racconti di alcune coraggiose donne vittime di violenza.

Secondo i dati provenienti dal Regno Unito ogni settimana due donne sarebbero vittime di femminicidio e la Duchessa ha però affermato che la presenza di persone che denunciano ed associazioni che aiutano è: