Quante calorie devi mangiare al giorno?

Cosa sono le calorie?

Quando si tratta di perdere peso, termini come “basso contenuto calorico“, “zero calorie” e “riduzione calorica” ​​vengono continuamente diffusi.

Potresti trovarti spesso a chiederti, quante calorie dovresti mangiare al giorno? Nonostante ciò che la società può dirti, non bisogna esagerare. In effetti, ridurre le calorie potrebbe non aiutarti a perdere peso.

“Le calorie sono un’unità di energia“, afferma Alex Robles di The White Coat Trainer. “Servono da carburante per consentire al tuo corpo di svolgere tutte le sue funzioni necessarie. Ciò include movimenti come camminare, correre e portare generi alimentari e funzioni automatiche come respirazione, digestione degli alimenti e circolazione sanguigna. Quasi ogni singola cosa commestibile contiene un certo numero di calorie“.

Le calorie provengono da grassi, carboidrati e proteine. Tutte le calorie che il tuo corpo non usa vengono immagazzinate come grasso e convertite in energia se necessario, anche se questo è raro poiché la maggior parte di noi consuma costantemente calorie, secondo Susan Besser del Mercy Medical Center.

Quindi quante calorie dovresti mangiare al giorno?

Di quante calorie hai bisogno? Dipende dal tuo livello di attività. Secondo Besser, l’adulto medio ha bisogno di circa 2.000 calorie al giorno.

Come bruciare calorie e ridurre l’assunzione

“Il modo più efficace per bruciare più calorie è semplicemente quello di muoverti“, afferma Stephen Campolo, esperto di perdita di grasso corporeo e nutrizione.

“Anche se fai solo una passeggiata di 30 minuti o vai in bici. Ogni volta che il tuo corpo è in movimento stai bruciando calorie. Inizia dove puoi e man mano che avanzi puoi iniziare ad applicare pesi o una routine di allenamento costante”.

Campolo consiglia inoltre di tenere traccia delle calorie per capire meglio cosa stai mangiando e ridurre il consumo. Esistono diverse app che è possibile scaricare sul telefono per scansionare i codici a barre e inserire ciò che si mangia e calcolare le calorie che si mangiano in quel modo.

“La maggior parte delle persone sottovaluta notevolmente quanto stanno mangiando, quindi il monitoraggio di questo ti darà una buona idea di quante calorie stai effettivamente consumando“, ha detto Campolo.

Questo, combinato con l’esercizio fisico, può aiutarti a perdere peso. Ma è importante ricordare che hai bisogno di calorie per funzionare, indipendentemente da quanto peso stai cercando di perdere.