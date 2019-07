Le nevi perenni della montagna più alta d’Europa si stanno sciogliendo e nel mentre le temperature continuano ad aumentare. Ecco cosa sta succedendo in queste ore sul Monte Bianco

I picchi di temperatura di quest’ultimo periodo hanno distrutto i primati di caldo nel fondovalle, ma i loro effetti in quota non impauriscono meno chi si preoccupa della questione del clima.

In quota sul Monte Bianco, come risultato di uno zero termico che si è stanziato a quota quattromila metri, oltre a essersi verificate le condizioni particolari per cui all’incirca 150 parapendisti sono stati in grado di atterrare sulla vetta l’altro ieri, un lago si è creato nelle scorse ore come risposta al rapido scioglimento delle nevi. Parlando in termini pratici, un “lago effimero”.

Le nevi si sciolgono sul Monte Bianco, il preoccupante VIDEO di “Montagna Sicura”

Avverte, sul suo profilo Facebook, la fondazione “Montagna Sicura”, pubblicando una fotografia della guida di Courmayeur Gianluca Marra (autore anche di un video), che mostra in termini più tecnici e pragmatici l’inusuale fenomeno, prova tangible delle “molteplici ripercussioni sull’alta montagna” delle “temperature altissime di questi ultimi giorni”.

Nella segnalazione effettuata su Facebook, la fondazione specifica che si parla “dello stesso luogo” (nel gruppo di Rochefort, la cui vetta più imponente è il Dente del Gigante) in cui era già stato constatato nel 2016, quando fu fatto dai nostri tecnici un sopralluogo di terreno che non aveva presentato criticità.

Come fare per fronteggiare questo caldo da record in Italia?

Un riscontro certamente suggestivo dalla prospettiva paesaggistica, ma che non può che far riflettere sull’evoluzione climatica.

Negli ultimi tempi i danni al clima si sono palesati proprio attraverso questo spaventoso sbalzo di temperature: quasi non si riesce a fronteggiare questo caldo africano, che sembra esser cominciato dal nulla per poi proseguire imperterrito nella nostra penisola ed in tutto il mondo.

La domanda sorge quindi spontanea: come faremo a fronteggiare questo caldo torrido per tutta l’estate?