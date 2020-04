Caffè con cremina come al bar: il trucco per farlo in casa...

Ami il caffè del bar? In questi tempi anche concederselo è un lusso. Pertanto ti proponiamo un metodo per fare quella deliziosa cremina in casa

In questo periodo di lock down e quarantena certo non è semplice mantenere le abitudini di sempre e quello che prima ci sembrava ovvio e scontato appare ora un miraggio, un ricordo lontano. Un esempio su tutti?

Il caffè del bar. Quante volte, in questi giorni di chiusura forzata, ci siamo ritrovati a desiderare un espresso denso e cremoso come quello che al bar sorseggiavamo da soli la mattina o in compagnia di amici durante la pausa pranzo? Il caffè del bar è qualcosa di inspiegabile, un culto per noi Italiani, e replicarlo in casa non è per niente facile. Piuttosto che ripiegare sulla capsule, talvolta anche piuttosto pericolose (possono esserci frammenti di sostanze tossiche), potrete imparare a farlo esattamente come al bar.

Caffè, come replicare a casa quello del bar

Tuttavia, con qualche piccolo accorgimento è possibile replicare un ottimo espresso anche a casa con la propria Moka, certo bisogna evitare i classici errori, come per esempio lavare la moca con il sapone, ma si possono ottenere ottimi risultati. Per prima cosa, esaminiamo passo a passo tutti gli accorgimenti utili per prepararne uno soddisfacente in casa.

Il primo: caricare la caffettiera per bene, non mettendo la macina a raso nel filtro, ma creando una piccola montagnella. Attenzione però, bisogna evitare di far cadere polvere nei filetti della Moka in fase di avvitamento, altrimenti si brucia quando è sul fuoco e rovina il profilo aromatico del tutto.

Secondo punto: fuoco lento, soprattutto alla fine, quando si inizia a sentire l’odore. E spegnere la fiamma quando è uscito a 3/4, per evitare la fase del gorgoglio che sarà pure bello ma produce composti sgradevoli.

Il tocco di classe: la cremina

Terzo punto, il tocco di classe che fa la differenza: la cremina. Come avrete visto, la cremina, nel coffee del bar viene da sé per via del procedimento espresso; con la moka si può ricreare solo utilizzando lo zucchero, quindi se vi piace amaro fermatevi qui. Se invece non potete fare a meno della cremina nella nostrana bevanda, ecco come procedere.

State ben attenti, quando sta per uscire – appena lo vedete sgorgare – spegnete la fiamma e togliete la macchinetta dal fornello. Utilizzate lo zucchero che avrete appositamente preparato in un bricco e versateci all’interno della miscela mescolando velocemente il tutto.

Procedete così ogni volta mescolando con movimenti rapidi, come se steste montando una maionese. E in effetti il principio è proprio quello: la componente grassa del caffè si lega allo zucchero e incorporando aria è in grado di trattenerla. Fate poi uscire il resto del caffè e versate bollente: la crema verrà a galla e non ci sarà neanche bisogno di girare.